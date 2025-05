La casa de los famosos Colombia 2025 no deja de asombrar a los seguidores y televidentes del Canal RCN. La convivencia es un factor clave en el reality, así que La Toxi costeña se desahogó con La Jesuu, puesto que escuchó que a ella y Yina Calderón las estarían llamando como las 'almas en pena'.

La Toxi costeña y Yina Calderón cambiaron de actitud con Karina García, luego de varios altercados en los que tacharon a la que era su amiga. Por ello, se espera que en el brunch no tengan filtro para decirse las cosas.

Cindy Ávila, nombre de pila de La Toxi costeña, dijo que no le afecta las denominaciones que le han hecho e incluso especuló que quien la llamó 'alma en pena' fue Andrés Altafulla.

"Nos dicen las 'almas en pena' a Yina y a mí, pues, no sé, yo creo que eso lo inventó Altafulla, realmente... Como que no tenemos rumbos, eso escuché, eso me dijeron ", expresó La Toxi.

La Jesuu al escuchar a la costeña le dijo que no cree que el apodo sea para ella, sino para Yina Calderón. Asimismo, La Toxi contestó que siente que no tiene que tener un grupo para estar bien o mal en La casa de los famosos Colombia.

Para La Jesuu, su compañera tiene razón porque ella llegó "nueva" después de dos meses de haber sido eliminada del reality, pero la costeña indicó que la caleña parece como si tuviese un trío en el juego junto a Karina García y Altafulla.

"Se ve así, realmente, entonces están los tres y así. ¿Qué pasa?, como ya lo he explicado, digamos comparto con las personas que más me agradan, con las que me siento mejor, pero en realidad esto es un juego individual... Tú puedes andar con toda la casa, pero quizá con tus actitudes te ves muy mal. Entonces, no importa que estés en un grupo", analizó La Toxi costeña.