Paola Usme tuvo su despedida de soltera en lujoso yate

Marcela Reyes y Manuela Gómez estuvieron presentes en la despedida de soltera de Paola Usme.

Paola Usme se casa pronto
Despedida de soltera de Paola Usme con sus amigas/Canal RCN

La presentadora, modelo e influenciadora Paola Usme reveló a sus miles de fanáticos lo feliz que fue en su despedida de soltera junto a sus amigas.

¿Cómo fue la despedida de soltera de Paola Usme?

La exparticipante de 'Survivor, la isla de los famosos', compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, un carrusel con fotografías en las que mostró cómo fue la celebración previa a su matrimonio con Carlos Castro ‘Potro’.

Despedida de soltera de Paola Usme en Cartagena

En las instantáneas la creadora de contenido se mostró en un lujoso yate en Cartagena junto a sus mejores amigas, entre ellas la Dj Marcela Reyes y la influenciadora Manuela Gómez.

En las fotografías ella lució un traje de playa de color blanco, mientras que sus amigas luciendo uno de color rosado.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y felicitaron a Paola Usme por esta nueva etapa que vivirá en su relación.

¿Cuándo se comprometió Paola Usme?

La paisa reveló su compromiso en mayo del 2023, pero debido a los compromisos labores de ambos y la organización de su boda fue que hasta ahora decidieron contraer matrimonio.

En entrevista exclusiva con SuperLike, la creadora de contenido relató en su momento cómo fue la propuesta, señalando que Carlos la había invitado a Miami, Estados Unidos, con el pretexto de asistir al cumpleaños de su hermana y ella aceptó sin sospechar que la fecha no coincidía con la celebración real.

Compromiso de Paola Usme

La influenciadora explicó que el ‘Potro’ le comentó que sería una fiesta en la playa con un código de vestuario en color blanco y ella vistió para la ocasión.

Una vez llegaron a la orilla del mar se llevó una gran sorpresa, pues una avioneta sobrevolaba con un mensaje de propuesta, mientras él se acercaba montado en un caballo para hacerle la inesperada declaración.

Por ahora, se desconoce la fecha exacta de la boda, pero se espera que Paola Usme y sus amigas compartan todos los detalles de este momento tan especial para ella , su pareja y su familia.

