Yina Calderón discute en live de Yeferson Cossio con el exnovio de Mariana Zapata

El influenciador Yeferson Cossio conectó a Yina Calderón con Mr Stiven y eso se dijeron tras su rivalidad.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón, Yeferson Cossio y Mariana Zapata
Yina Calderón llega a acuerdo con Mr Stiven/Canal RCN

La empresaria Yina Calderónprotagonizó un tenso momento con sl streamer Mr Stiven en plena transmisión junto al influenciador Yeferson Cossio.

¿Por qué Yina Calderón se comunicó con Mr Stiven?

Yina Calderón y Mr Stiven, exnovio de la influenciadora Mariana Zapata, se han lanzado en los últimos días fuertes comentarios en su contra criticando en especial ciertos aspectos físicos del otro.

Exnovio de Mariana Zapata habla con Yina Calderón

Debido a su rivalidad, el influenciador Yeferson Cossio decidió que hablaran para arreglar sus diferencias al ser amigo de Mr Stiven y tener a Yina Calderón a su lado tras realizar una transmisión en vivo juntos, en la que se contestaron preguntas incómodas.

¿Qué se dijeron Yina Calderón y Mr Stiven?

El streamer señaló que la mayoría de las mujeres que se involucran con él quieren algo serio y cuestionó por qué Yina Calderón asegura que todas las que se meten con él lo hacen por su dinero y fama, no por su físico, criticándola.

"Si se meten contigo no es por lo bonita que eres", le dijo Mr Stiven.

Yina Calderón discute con Mr Stiven

Dicha frase desató gran molestia en la empresaria, quien no tardó en explicar por qué se fue en su contra.

"Deje de hablar tanta mier** que usted fue el que empezó a meterse conmigo. Yo lo defendí cuando Manuela le puso los cachos con Blessd y a los 15 días usted empezó a tratarme mal cuando usted ni siquiera me conoce, empezó a decirme cu** podrida, yo dije la verdad, que tiene el p*** chiquito", le señaló Yina.

Tras la euforia del momento, Yeferson Cossio colgó la llamada y le habló al respecto.

¿Yina Calderón y Mr Stiven llegaron a un acuerdo?

Una vez Yina Calderón se calmó, volvieron a llamar a Mr Stiven y llegaron a un acuerdo de no volver hablar mal del otro en ninguna circunstancia.

"Me parece una pele* ridícula, no pido disculpas porque no tengo por qué pedirlas, pero no se preocupe que doy mi palabra de que su nombre no volverá a salir de mi boca", le confirmó Yina.

Por su parte, Mr Stiven le comentó que de su parte será igual y no la volverá a mencionar.

