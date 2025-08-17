Las tiernas trovas de Pichingo para algunos de sus compañeros de MasterChef Celebrity Colombia

Uno de los participantes más destacados de MasterChef Celebrity Colombia 2025, temporada en la que se celebran los 10 años del formato en el país, es el humorista y trovador paisa conocido como Pichingo, quien no solo ha conquistado a los televidentes, jurados y a Claudia con sus platos, sino también con su creatividad a la hora de trovar y presentar sus preparaciones.

En esta oportunidad, para la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN, el trovador decidió visitar a algunos de sus compañeros para dedicarles algunas rimas mientras están en uno de los descansos de las grabaciones del programa.

¿A quiénes les hizo trova Pichingo de MasterChef Celebrity Colombia?

Las trovas en el video empiezan expresando que los cocineros tienen miedo por el reto que se viene y el paisa empieza a buscar a uno por uno. Al encontrarse con la exreina de belleza Michelle Rouillard, Pichingo decide halagarle los ojos, diciendo que no deben llorar, sino que los demás deber llorar debido a ellos.

Con el actor Raúl Ocampo, el trovador retomó el tema de los ojos y no solo insinuó que tiene unos muy lindos, sino que ha hecho que varias mujeres se peleen con él. Además de recordar que mostrarlo es un deber para también encantar a las televidentes mujeres.

¿Cómo fue la linda trova de Pichingo para la actriz Alejandra Ávila?

Con la linda actriz Alejandra Ávila, Pichingo no dudó en volver a resaltar su belleza, explicando que, si fuera paisa, podría ser fácilmente una flor de primavera, jugando con las palabras del alias de la ciudad.

Luego buscó al actor Ricardo Vesga para exaltar lo reconocido que es por su profesión. Además, no dudó en también trovar con Patricia Grisales, con quien ha bromeado acerca de que tienen una relación por interés.

Al llegar a Valentina Taguado, el famoso no dudó en recordar que la comparan con Rene Higuita, por su cabello, pero que tiene una risa muy linda que a él le encanta.

En los comentarios del video, los internautas y fans del programa no dejan de exaltar y maravillarse con la creatividad del paisa para rimar en esas trovas y expresan que es uno de sus favoritos en la cocina así como lo mucho que se han disfrutado de esta temporada.