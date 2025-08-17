Mateo se pronunció tras la lluvia de críticas por supuesto comentario contra Karina García

El modelo Mateo Varela se refirió a las críticas que ha recibido luego de que él y su pareja, la actriz Norma Nivia dijeron fuertes comentarios en una transmisión en vivo de Emiro Navarro, que muchos relacionaron iban contra la influenciadora Karina García.

¿Qué dijeron Mateo Varela y Norma Nivia que habría sido en contra de Karina García?

Ambos famosos se encuentran con Emiro Navarro, la Toxi Costeña y Melissa Gate en un viaje en San Andrés, donde en un live hablaron sobre el evento de la competencia de boxeo organizado por Westcol, donde estarán Yina Calderón y Karina García.

“Yo no lo haría, pero sí iría a ver una que otra. Que la revi*nten, mi amor. Sería feliz viendo en primera fila como la arr*ncan esa cara”, dijo Norma y Mateo la apoyó, coincidiendo con su pensamiento.

Muchos relacionaron que dicho ataque iría contra la paisa debido a la rivalidad que había entre ellos en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Mateo Varela sobre las críticas que ha recibido por su supuestos comentarios contra Karina García?

En otro en vivo durante su viaje, Mateo se pronunció sobre el tema, destacando que todo se malinterpretó.

"Hay algo muy importante detrás de todo esto y es que lamentablemente tener contento a todo el mundo es muy difícil y uno puede decir cosas que se salen de contexto por intentar se gracioso o simplemente estar en un ambiente de parceros, a unos les da risa, a otros rabia", dijo.

Asimismo, agradeció a quienes lo apoyan, mientras Emiro Navarro y la Toxi Costeña lo defendieron destacaron que él es una gran persona.

"A mi mamá le mandan fotos y después yo digo una reacción de una pel*a y ahí sí se enojan, yo no entiendo la doble moral", agregó.

Posteriormente, compartió un video junto a Norma Nivia destacando que no importa lo que les digan mientras estén juntos.

"El mundo se puede estar cayendo pero tú y yo aquí juntos…viviendo", escribió.



Tras su revelación, algunos internautas lo defendieron, mientras que otros siguieron criticándolos.