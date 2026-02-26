Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jenny López confesó los cambios que ha sentido desde que se casó con Jhonny Rivera: esto reveló

Jenny López rompió el silencio tras los inesperados cambios que ha sentido tras reciente boda con Jhonny Rivera.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuál fue la confesión que Jenny López hizo dde su boda? | Foto: Canal RCN y Freepik

Desde que Jhonny Rivera y Jenny López dieron el “sí” el pasado domingo 22 de febrero, varios internautas han generado múltiples opiniones a través de las redes sociales, no solo por la especial historia de amor que hay entre ambos, sino que también, por la diferencia de edad que hay entre ambos.

Sin embargo, la pareja de recién casados ha demostrado que la diferencia de edad no es un impedimento para que consagraran su amor en Arabia, Risaralda, en el que contaron con la asistencia de reconocidas celebridades del entretenimiento y varios de sus seguidores, quienes estaban fuera de la iglesia.

Además, Jenny López hizo inesperada confesión sobre los inesperados cambios que ha sentido desde que es una mujer casada, revelando que está atravesando por un nuevo momento en su vida desde que aceptó ser esposa de Jhonny Rivera.

¿Cuál fue la inesperada confesión que hizo Jenny López sobre su matrimonio con Jhonny Rivera?

Cabe destacar que Jenny López no solo se ha destacado por ser una reconocida cantante en el género popular colombiano, sino que también, al ser creadora de contenido al compartirles varios acontecimientos de su vida personal a sus seguidores.

Esto reveló Jenny López recientemente de su boda. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Jenny ha acaparado la atención mediática en las últimas horas tras compartirles a sus fanáticos mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores acerca de los cambios que ha sentido desde que se casó con Jhonny Rivera:

“Yo personalmente, siento una energía muy bonita. Es como una paz, una tranquilidad muy grande. Entonces, yo creo que ese es el sentimiento tan diferente, pero no encuentro las palabras apropiadas para describir, pero es mucha paz la que siento”, agregó Jenny López.

¿Cómo fue el especial matrimonio entre Jhonny Rivera y Jenny López?

¿Cómo fue el especial matrimonio de Jenny López y Jhonny Rivera? | Foto: Freepik

Desde luego, Jhonny Rivera se ha destacado por tener una gran acogida por parte de sus seguidores al contarles varios acontecimientos de su vida personal, mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores.

Así también, mostró los emotivos momentos en los que llegó al altar junto a Jenny, los detalles de la celebración de su matrimonio y, también, al contar con la asistencia de reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento.

