Melissa Gate reaccionó de forma inesperada a la eliminación de Nicolás Arrieta de La casa de los famosos

Melissa Gate dio su impresión sobre la eliminación de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos, sorprendiendo con sus palabras.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Melissa Gate reaccionó a la eliminación de Nicolás Arrieta.
Melissa Gate reaccionó a la eliminación de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)

La exparticipante y finalista de La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate, sorprendió con su inesperada reacción a la eliminación de Nicolás Arrieta.

Melissa Gate aseguró que Nicolás Arrieta había cumplido su ciclo.
Melissa Gate aseguró que Nicolás Arrieta había cumplido su ciclo en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Este 22 de febrero se llevó a cabo una sorpresiva gala de eliminación en la casa más famosa del país.

En unas votaciones muy reñidas con Tebi Bernal, Nicolás se convirtió en el séptimo eliminado de la competencia.

La salida del youtuber causó revuelo entre los habitantes, quienes quedaron desconcertados pues lo consideraban uno de los competidores más fuertes y con gran apoyo del público, como se evidenció en las primeras semanas.

Sin embargo, Colombia decidió que hasta este momento debía llegar su participación.

¿Cómo reaccionó Melissa Gate a la eliminación de Nicolás Arrieta de La casa de los famosos Colombia 3?

Mientras todo esto ocurría dentro de la casa, la influenciadora Melissa Gate analizó la situación junto a Néstor Parra y Roberto Velásquez en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?

Mientras Roberto y Néstor se mostraban inseguros por el resultado, Melissa aseguró que estaba convencida de que el eliminado sería Nicolás.

Según Melissa, el creador de contenido ya estaba “aburridor” y no había mostrado nada nuevo.

Además, cuestionó el discurso que él sostenía, recordando que siempre criticó los realities y aseguraba que nunca participaría en uno, pero ahora que lo vivió en carne propia, parece haber cambiado de opinión.

La influenciadora explicó que, desde su perspectiva, Nicolás había perdido fuerza en el juego.

Aunque en las primeras semanas se mostró como un competidor con gran respaldo, con el paso del tiempo su participación se tornó repetitiva.

Para Melissa, esa falta de evolución fue determinante en la decisión del público. Su análisis generó debate, pues muchos seguidores del programa consideraban que Nicolás aún tenía potencial para sorprender.

¿Cuándo entra Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 3?

Melissa Gate ingresará hoy a la competencia, iniciando una semana marcada por encantamientos y poderes especiales que prometen desestabilizar la convivencia.

Su presencia será un reto tanto físico como mental para los habitantes, quienes deberán adaptarse a nuevas dinámicas y enfrentar giros inesperados.

La salida de Nicolás dejó a varios participantes en shock, algunos expresaron su inconformidad frente a las cámaras, asegurando que aún les parecía increíble que hubiera salido tan rápido del juego.

Nicolás Arrieta es el séptimo eliminado.
Nicolás Arrieta es el séptimo eliminado de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
