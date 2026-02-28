Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
B-King estaría cumpliendo 32 años: su mamá decoró su tumba y dedicó emotivo mensaje

Es 28 de febrero, el difunto cantante B-King estaría cumpliendo 32 años, y su madre decoró su tumba para conmemorarlo.

El emotivo gesto de la mamá de B-King el día que habría cumplido 32. (Foto AFP: Jaime Saldarriaga | Freepik).

Bayron Sánchez B-King estaría celebrando su cumpleaños 32 este sábado 28 de febrero y para conmemorarlo su madre decoró su tumba y compartió emotivo mensaje en redes sociales.

¿Cómo luce la tumba de B-King en su cumpleaños 32?

Durante la tarde de este sábado Adriana Salazar reapareció por medio de sus redes sociales con una emotiva publicación en la que recordó que este 28 de febrero su difunto hijo B-King estaría cumpliendo 32 años.

B-King en entrevista con Buen día Colombia - Cinta y rosa de luto.
B-King. Foto | Canal RCN.

Salazar compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un par de fotografías en donde compartió cómo lucía actualmente la tumba de su difunto hijo, a la cual añadió unos globos en signo de celebración por un año más, esta vez en sus memorias.

En la primera imagen se puede ver varios arreglos florales que acompañan la tumba de B-King junto a los globos ya mencionados y un par de decoraciones a su costado. En la segunda, una fotografía del difunto cantante cuando tenía apenas meses de nacido junto a un emotivo mensaje de cumpleaños.

¿Cuál fue el mensaje de cumpleaños que mamá de B-King dedicó al difunto artista?

En el mensaje, Adriana Salazar reflexionó sobre hasta dónde puede llegar la protección de una madre cuando cuida a su hijo, y cómo el ciclo de la vida poco a poco los obliga a permitir que sean ellos mismos quienes se protejan.

"Feliz cumpleaños. Cuando nace tu hijo, corres atrás para cuidar que no caiga, y saber que ya después que crecen no los puedes proteger de la humanidad. Hijo de mi vida y de mi alma, feliz cumpleaños"

Recordemos que B-King fue hallado sin vida el pasado 22 de septiembre a la orilla de una carretera del Estado de México dentro de costales blancos tras una semana de haber sido reportado como desaparecido. El artista se encontraba en el país azteca por temas laborales que logró cumplir antes de la tragedia.

