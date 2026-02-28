Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Jim Carrey fue reemplazado? Teorías en redes sociales desatan rumores de suplantación

La reaparición de Jim Carrey en París desató teorías en redes sobre una supuesta suplantación.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Reemplazaron a Jim Carrey? Su reaparición desató teorías en redes
¿Reemplazaron a Jim Carrey? Su reaparición desató teorías en redes. (Foto Michael Tran / AFP)

Durante una reciente entrega de premios en París reapareció públicamente el actor Jim Carrey, luego de un periodo en el que había estado alejado del foco mediático.

Artículos relacionados

Su presencia llamó la atención no solo por tratarse de una figura que suele generar titulares, sino por su apariencia física, que desató una ola de especulaciones en redes sociales.

Algunos usuarios aseguraron notar cambios en su rostro y, a partir de ahí, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta suplantación de identidad.

Según estas teorías, el actor habría sido reemplazado por un doble, hipótesis que rápidamente ganó visibilidad en plataformas digitales.

La nueva apariencia de Jim Carrey desata rumores de conspiración
La nueva apariencia de Jim Carrey desata rumores de conspiración. (Foto KEVIN WINTER / AFP)

¿Qué dice la teoría de que Jim Carrey fue suplantado?

Las especulaciones comenzaron a tomar fuerza en X (antes Twitter), donde se viralizaron videos del actor ofreciendo entrevistas durante el evento.

Usuarios señalaron diferencias físicas, como variaciones en el color de sus ojos y en ciertos rasgos faciales, que para ellos resultarían “evidencia” de que no se trataría de la misma persona.

Algunos comentarios fueron más allá y afirmaron, sin pruebas, que el actor habría fallecido y que la industria del entretenimiento decidió reemplazarlo para mantener su imagen pública.

Otros relacionaron la teoría con declaraciones pasadas de Carrey, quien en diferentes entrevistas habló sobre grupos de poder e hizo referencias a los Illuminati, lo que alimentó narrativas conspirativas.

Artículos relacionados

También hubo quienes vincularon el tema con menciones recientes sobre el caso Epstein, sugiriendo conexiones que no han sido confirmadas por fuentes oficiales.

Frente a esto, otras personas desmintieron las versiones y señalaron que los cambios podrían deberse simplemente al paso del tiempo o a posibles procedimientos estéticos. Sin embargo, los defensores de la teoría argumentaron que “la mirada” no puede modificarse con cirugías.

En TikTok, un usuario incluso recordó que años atrás el actor habría bromeado con que, si regresaba del retiro, “no sería él”, comentario que fue reinterpretado como prueba por quienes creen en la suplantación.

¿Qué otras celebridades se rumorea que tienen dobles?

Jim Carrey no es el primer famoso envuelto en este tipo de teorías. En 1966 surgió el rumor de que Paul McCartney murió en un accidente automovilístico y fue reemplazado por un doble. La teoría se basaba en supuestas “pistas” ocultas en portadas de discos y canciones de The Beatles, algo que nunca fue comprobado.

Artículos relacionados

Años después, la cantante Avril Lavigne también fue objeto de rumores similares. Según la teoría, habría fallecido en 2003 y sido sustituida por una mujer llamada Melissa. La artista negó categóricamente estas versiones.

Más recientemente, el nombre de Kanye West también ha sido mencionado en teorías que atribuyen sus cambios de comportamiento a una supuesta sustitución, afirmaciones que carecen de evidencia.

Hasta el momento, no existe ninguna prueba que respalde la idea de que Jim Carrey haya sido suplantado, y las teorías continúan moviéndose en el terreno de la especulación digital.

Paul McCartney, Avril Lavigne y Kanye West son celebridades que se rumorean ser dobles.
Paul McCartney, Avril Lavigne y Kanye West son celebridades que se rumorean ser dobles. (Foto KEVIN WINTER / AFP) (Foto GREGG DEGUIRE / AFP) (Foto Brad Barket / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La insólita razón por la que Jhonny Rivera habría frenado su boda Jhonny Rivera

Jhonny Rivera habría tenido la intención de cancelar su boda con Jenny López por una razón peculiar

Jhonny Rivera confesó que tenía mucho miedo por una situación que podía ocurrir en su boda con Jenny López.

El emotivo gesto de la mamá de B-King el día que habría cumplido 32 Talento nacional

B-King estaría cumpliendo 32 años: su mamá decoró su tumba y dedicó emotivo mensaje

Es 28 de febrero, el difunto cantante B-King estaría cumpliendo 32 años, y su madre decoró su tumba para conmemorarlo.

Felipe Saruma rompió el silencio tras incómoda pregunta sobre Andrea Valdiri Felipe Saruma

Así fue la reacción de Felipe Saruma ante pregunta incómoda sobre Andrea Valdiri

Felipe Saruma reaccionó a una incómoda pregunta sobre Andrea Valdiri y su respuesta llamó la atención en redes.

Lo más superlike

Miembro de RBD revela recaída en sustancias tras reencuentro con la banda Christian Chávez

Miembro de RBD revela recaída en sustancias tras reencuentro con la banda

Christian Chávez confesó que recayó en sustancias tras la gira de reencuentro de RBD.

Messi fue derribado por un fan que invadió la cancha Lionel Messi

Messi es derribado por un hincha en pleno partido | VIDEO

Juanda charló con Juan Palau y Campanita de la actitud de Alexa Torrex. Juanda Caribe

Juanda Caribe y Juan Palau criticaron la actitud de Alexa en La casa de los famosos: “Intocable”

Pipe Bueno se mostró conmovido al recordar a Yeison Jiménez en un homenaje Pipe Bueno

Pipe Bueno se mostró conmovido al recordar a Yeison Jiménez en un homenaje: "Hemos llorado"

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?