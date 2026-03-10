Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exnovio de Valentino Lázaro se burla del último mensaje de Juanse Laverde en La casa de los famosos

El exnovio de Valentino Lázaro reaccionó con burlas al último mensaje que Juanse Laverde envió de despedida en La casa de los famosos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Exnovio de Valentino Lázaro aparece en redes y se burla de Juanse Laverde
Exnovio de Valentino Lázaro aparece en redes y se burla de mensaje de Juanse Laverde en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Juanse Laverde se convirtió en el décimo eliminado de La casa de los famosos Colombia 3 y su último mensaje a los participantes generó burlas del exnovio de Valentino Lázaro. ¿Por qué razón?

¿Por qué el exnovio de Valentino Lázaro se burló del último mensaje de Juanse Laverde en La casa de los famosos Colombia?

Juanse Laverde salió del reality de Canal RCN tras obtener apenas el 5,04 % de la votación del público. Luego de su eliminación, el cantante colombiano conoció algunas opiniones y comentarios de sus compañeros que le generaron cierto malestar.

Expareja de Valentino Lázaro se burló de último mensaje de Juanse Laverde para La casa de los famosos
Exnovio de Valentino Lázaro se ríe del último mensaje que dio Juanse Laverde en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Por esta razón, en el capítulo del 9 de marzo se conectó nuevamente con la casa para enviarles un mensaje, en el que les pidió que "jugaran solos" dentro de la competencia.

Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas y terminaron generando burlas entre algunos televidentes.

Uno de los que reaccionó fue Bryan Varón, exnovio de Valentino Lázaro, quien publicó un video en sus redes sociales imitándolo y asegurando que su mensaje no fue tan controversial como había prometido, pues solo se limitó a decirles a todos que "jugaran solos".

¿Cómo reaccionaron en redes al video que publicó el exnovio de Valentino Lázaro, burlándose de Juanse Laverde?

Varios usuarios de internet concordaron con el joven bailarín y expresaron que el joven de 19 años los había decepcionado, pues esperaban que les dijera sus cuantas verdades a varios famosos.

Jajajaja, ese era el gran mensaje que iba a dejar. 😂😂😂", "😂Totalmente. "Ni en el último momento pudo hacer algo bien" y "Juanse solo tenía que hacer una cosa, y aun así me decepcionó" fueron los mensajes que dejaron.

Exnovio de Valentino Lázaro se ríe de último mensaje de Juanse Laverde
Usuarios de internet apoyaron al exnovio de Valentino Lázaro con sus declaraciones. (Foto: Canal RCN)

¿Quién es el exnovio de Valentino Lázaro, Bryan Varón?

Bryan Varón es un creador de contenido colombiano que ha ganado popularidad en redes sociales por compartir opiniones, reacciones y contenido relacionado con el entretenimiento y la vida digital.

Además de ser un bailarín profesional, también es conocido por haber sido pareja del influencer Valentino Lázaro. Su relación fue comentada en redes y, tras su ruptura, ambos han dejado ver que mantienen una relación cordial y una buena amistad.

 

