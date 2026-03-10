Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Influencer colombiano conmueve al compartir triste noticia sobre su perrito: "Quedan días o meses con él"

Un influencer colombiano conmovió a sus seguidores al revelar que su perrito enfrenta una grave enfermedad que creían superada.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Influencer colombiano conmueve las redes con triste noticia sobre su perrito Magnus
El influencer compartió un extenso mensaje en el que habló sobre la triste situación que atraviesa su perrito. (Fotos: Freepik)

El mundo de las redes sociales está consternado luego de que el reconocido influencer colombiano Camilo Triana revelara, a través de estas plataformas, que su perrito Magnus se encuentra en sus últimos días.

¿Qué enfermedad tiene Magnus, el perrito del influencer Camilo Triana?

Meses atrás, el creador de contenido colombiano Camilo Triana llamó la atención en redes sociales al compartir un video en el que se le veía conduciendo su vehículo con un mensaje en el vidrio trasero, decorado con globos, para anunciar que su perrito Magnus había superado el cáncer.

Camilo Triana conmueve las redes con tristes noticias sobre su perrito Magnus
Influencer colombiano Camilo Triana conmueve las redes con triste noticia sobre su perrito Magnus. (Foto: Jamie McCarthy/Getty Images for Tribeca Festival/AFP)

Sin embargo, aunque aquella historia había conmovido a muchos, en las últimas horas el influencer sorprendió a sus millones de fans al revelar que el cáncer de Magnus regresó.

Ante este duro panorama, su familia tomó una drástica decisión, la cual Triana no dudó en compartir en un extenso mensaje que terminó partiendo el corazón de miles de personas.

¿Qué decisión tomó Camilo Triana tras el regreso del cáncer de su perrito Magnus?

Por medio de un extenso mensaje, acompañado de una fotografía junto a su perrito, Camilo explicó que, ante el inesperado regreso del cáncer, tanto él como su familia decidieron no someterlo a más tratamientos y permitir que Magnus viva sus últimos días en tranquilidad.

Por el amor, respeto y el agradecimiento eterno que tengo hacia Magnus, decidimos no someterlo a más procedimientos y quimioterapias. Él ya no es un cachorro y su cuerpo ya no es tan fuerte como antes... No importa si nos quedan días o meses con él; importa que esté tranquilo y sin dolor", escribió.

Las palabras de Camilo no tardaron en llegar a miles de personas, quienes a través de los comentarios expresaron su tristeza y lamentaron lo sucedido.

Influencer colombiano conmueve las redes con triste noticia sobre su perrito
Camilo Triana y su familia decidieron no someter a Magnus a más tratamientos, para que pueda vivir sus últimos días con tranquilidad y sin dolor. (Foto: Freepik)

¿Qué mensajes le dejaron a Camilo Triana por la triste noticia que compartió de su perrito Magnus?

Algunos fans del creador de contenido, de 31 años, le enviaron mensajes de fortaleza y destacaron que había sido un excelente "padre" para el perrito que lo acompañó durante nueve años.

Otros, por su parte, le pidieron que, en medio del dolor, hiciera de los últimos momentos junto a él los más especiales, cumpliéndole todos sus caprichos.

