La segura confesó que no viviría con su suegra: ¿Se llevan mal?

La creadora de contenido La Segura volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de responder una curiosa pregunta en una dinámica de historias en Instagram.

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman Toloza sorprendió con misteriosos mensajes en medio del supuesto 'shippeo' entre Alexa y Tebi

Durante el espacio de interacción, uno de sus fans quiso saber si ella recomendaría vivir con los suegros, una situación que muchas parejas enfrentan en algún momento.

La influenciadora fue directa con su respuesta y aseguró que no es algo que ella recomendaría.

La Segura habló sobre vivir con la suegra y fue contundente con su respuesta. (Foto Canal RCN)

¿La segura se lleva mal con su suegra?

Ante la pregunta de sus seguidores, La Segura explicó que para ella lo más saludable en una relación es que la pareja pueda construir su vida de manera independiente, sin vivir en la misma casa con los padres de alguno de los dos.

La creadora de contenido también dejó claro que tiene una buena relación con su suegra y que la aprecia, pero considera que la convivencia con los padres puede generar situaciones incómodas dentro de la dinámica de pareja.

Conozca por qué La Segura aseguró que no viviría con su suegra y la razón por la que cree que las parejas deben vivir solas.

Según explicó, aunque cada familia tiene su propio contexto, lo ideal es que las parejas tengan su propio espacio. Sin embargo, reconoció que hay circunstancias especiales que podrían cambiar esa decisión, como una enfermedad, una situación económica difícil o el hecho de que alguno de los padres no tenga dónde vivir.

En esos casos, señaló que tanto ella como su pareja estarían dispuestos a brindar apoyo y abrir las puertas de su casa.

La Segura confesó llevarse bien con su suegra, pero preferir vivir en casas separadas. (Foto Canal RCN)

¿Por qué no recomienda vivir con la suegra?

La Segura profundizó en su postura y explicó que existe una realidad que muchas personas suelen reconocer dentro de las relaciones familiares: al final del día, cada madre suele apoyar a su propio hijo.

Según contó, una persona siempre será hija de su madre y, del mismo modo, el esposo seguirá siendo hijo de la suya. Por eso considera que, cuando una pareja atraviesa momentos difíciles o discusiones —algo que ocurre en todas las relaciones—, la convivencia con los padres puede volverse incómoda.

La influenciadora explicó que las parejas pasan por diferentes etapas, desde momentos felices hasta desacuerdos, y en ese tipo de situaciones la presencia constante de un familiar podría generar más tensión.

Artículos relacionados Miley Cyrus Hannah Montana regresa después de 15 años: así luce Miley Cyrus como el icónico personaje

Aun así, dejó claro que su opinión no pretende imponer una regla universal. La Segura aseguró que cada pareja debe encontrar la fórmula que mejor funcione para su relación y para su vida familiar.

Incluso comentó que, si hay personas que se sienten felices viviendo con sus suegros y la convivencia funciona bien, no hay ningún problema con eso.

Para ella, lo importante es que cada pareja tome la decisión que los haga sentir tranquilos y felices, siempre teniendo en cuenta las circunstancias y el bienestar de todos los involucrados.