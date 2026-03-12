Esposo de Elton John revela cómo se encuentra el cantante tras perder la visión

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Revelan cómo se encuentra famoso cantante tras perder la visión de un ojo

El esposo de un famoso cantante compartió una actualización sobre su estado de salud, luego de que el artista revelara que perdió la visión de uno de sus ojos.

Claudia Jaramillo Martínez
Revelan cómo se encuentra famoso cantante tras perder la visión de un ojo. (Foto FreePik) (Foto Kamil Krzaczynski / AFP)

Hace algunos meses se conoció que el estado de salud del reconocido cantante británico Elton John había generado preocupación entre sus seguidores, luego de que el propio artista revelara que había perdido la visión de uno de sus ojos debido a una infección.

Desde entonces, muchos fans se han preguntado cómo evoluciona su estado de salud. Recientemente, su esposo David Furnish habló al respecto y compartió una actualización que ha resultado alentadora.

¿Qué dijo David Furnish, esposo de Elton John, sobre el cantante?

En una entrevista con la revista Variety, David Furnish aseguró que el músico se encuentra estable y manteniendo una actitud positiva frente a su situación.

Según explicó, Elton John está “genial”, continúa luchando y procura mantenerse activo dentro de lo posible. Aunque actualmente no se encuentra realizando giras ni presentaciones, el cantante estaría concentrado en su vida familiar.

Furnish también explicó que esta pausa en los escenarios tiene un motivo importante: pasar más tiempo con su familia.

El productor comentó que el artista disfruta plenamente estar en casa con sus hijos y que la familia ha priorizado ese tiempo juntos.

“Está feliz de estar en casa con nuestros hijos. Por eso no está haciendo giras. Realmente amamos ser padres y estar juntos; lo es todo para nosotros”, señaló.

La pareja comparte dos hijos: Zachary Jackson Levon Furnish-John, nacido en 2010, y Elijah Joseph Daniel Furnish-John, nacido en 2013. Ambos llegaron a la familia mediante gestación subrogada.

Aunque Elton John es una de las figuras más reconocidas de la música internacional, la pareja ha procurado mantener la vida de sus hijos con cierta privacidad, alejándolos del foco constante de los medios.

Esposo de Elton John revela cómo se encuentra el cantante tras perder la visión. (Foto Theo Wargo / AFP)

¿Qué tiene Elton John?

El propio Elton John ha hablado abiertamente sobre los diversos problemas de salud que ha enfrentado a lo largo de los años.

Durante el estreno de su documental “Elton John: Never Too Late”, el artista sorprendió al hablar con franqueza sobre las múltiples operaciones y procedimientos médicos a los que se ha sometido.

En ese momento explicó que, debido a distintas intervenciones médicas, ya no tiene amígdalas, adenoides, apéndice ni próstata. Además, también ha tenido reemplazos en la cadera derecha y en ambas rodillas.

A esto se suman los problemas de visión que el cantante reveló en noviembre de 2024. En ese momento explicó que una infección que sufrió mientras se encontraba en Francia le provocó la pérdida de visión en su ojo derecho, mientras que en el izquierdo su capacidad visual también se vio afectada.

A pesar de estas dificultades, el artista ha insistido en mantenerse optimista y agradecido por continuar activo y acompañado de su familia.

Elton John recibe alentadora actualización de salud tras perder la visión de un ojo (Foto Oli Scarff / AFP)
