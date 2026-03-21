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Familia de Alejo Little revela la verdadera causa de su muerte: esto dijeron

La familia del influencer Alejo Little reveló las verdaderas causas de su muerte, generando conmoción entre sus seguidores.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Familia del influencer Alejo Little rompe su silencio y revela las verdaderas causas de su muerte. (Foto: Freepik)

Hace una semana, el mundo de las redes sociales se vistió de luto tras confirmarse la muerte del influencer Alejo Little. Ahora, sus familiares rompen el silencio y revelan a sus seguidores las verdaderas causas de su fallecimiento.

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¿De qué murió el influencer Alejo Little?

El pasado 14 de marzo, el influencer paisa David Alejandro Peláez Marín, conocido en redes como Alejo Little y “el rey de la sopita”, conmocionó a sus seguidores tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Familia de Alejo Little revela causa de muerte del influenciador
El influenciador Alejo Little falleció el pasado 14 de marzo. (Foto: Freepik)

Durante varios días, su familia optó por guardar silencio. Sin embargo, recientemente publicaron un comunicado a través del perfil de Instagram del creador de contenido, en el que decidieron revelar las verdaderas causas de su muerte.

Según lo informado, el deceso de Alejo estaría relacionado, en primera instancia, con complicaciones de salud asociadas a una condición que padecía desde la infancia.

Además, señalaron que la situación se habría agravado por presuntos retrasos en el sistema de salud, específicamente en algunos trámites, lo que habría contribuido al deterioro progresivo de su estado.

Es importante señalar que las complicaciones de salud que marcaron sus últimos años estuvieron vinculadas a condiciones primarias presentes desde su infancia. A ello se sumaron las dificultades, demoras y limitaciones propias del sistema de salud actual, que impactaron de manera significativa su proceso".

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¿Por qué la familia de Alejo Little había guardado silencio frente a su muerte?

En el mismo comunicado, la familia del influenciador también expresó su agradecimiento a los seguidores de su ser querido por acompañarlo y creer en su talento a lo largo de los últimos años.

De igual forma, explicaron que decidieron no hacer pública la información desde un principio con el fin de proteger su dignidad, así como el derecho a la intimidad y al duelo de sus seres más cercanos.

Agradecemos también la comprensión y el respeto frente a la decisión de preservar en la esfera privada el momento de su fallecimiento. Esta determinación fue adoptada con el propósito de resguardar la dignidad, la intimidad y el amor que siempre caracterizaron su vida personal y su entorno más cercano".

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¿Quién fue Alejo Little?

Alejo Little fue un influencer colombiano que se hizo conocido en redes por su carisma y contenido cercano, donde compartía su vida y motivaba a sus seguidores.

Además de su trabajo como creador de contenido, también ejercía como diseñador gráfico. A lo largo de su trayectoria, habló abiertamente sobre temas como el bullying y la inclusión, conectando con su audiencia desde su experiencia personal.

Su historia, marcada por desafíos de salud desde la niñez, lo convirtió en una voz de fortaleza y motivación para quienes lo seguían.

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