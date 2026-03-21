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Alexa Torrex no ocultó sus celos y enfrentó a Tebi en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué?

Alexa Torrex mostró celos frente a Tebi en La casa de los famosos Colombia, generando gran reacción en redes sociales.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Alexa Torrex no ocultó sus celos y enfrentó a Tebi en La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex encaró a Tebi Bernal en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

En medio de La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex no pudo ocultar sus celos hacia Tebi y protagonizó una escena que generó mpultiples reacciones entre todos los televidentes.

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¿Cuál es la historia de Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

En redes destacan que la historia entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia está marcada por la tensión entre lo que comenzó como un juego y lo que parece ser un sentimiento real.

Al inicio, ambos admitieron que su cercanía era parte de un "shippeo" falso o una estrategia de contenido para generar interés en el público. Sin embargo, con el paso de las semanas, la dinámica cambió.

Alexa ha confesado que el encierro ha hecho que sus sentimientos se confundan, llegando a declarar que le resulta difícil controlar la atracción que siente por Tebi.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante la "semana del líder tirano". Bajo una instrucción de recrear escenas de una obra de teatro, Alexa y Tebi se dieron su primer beso frente a sus compañeros.

Alexa y Tebi se dieron su primer beso frente a sus compañeros.
Alexa Torrex y Tebi Bernal generan revuelo en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Aunque se dio en un contexto de reto, en redes afirmaron que la química entre ambos fue evidente.

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¿Qué le preguntó Alexa Torrex a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Durante una charla en La casa de los famosos, Alexa Torrex abordó el tema de los posibles romances en el programa. Supuso que tanto ella como Tebi habrían ingresado solteros al reality y quiso saber si él se hubiera fijado en alguien.

"Vamos a suponer que tú y yo estamos solteros. ¿Tú te hubieras fijado en mí cuando entraste?", cuestionó.

¿Qué le preguntó Alexa Torrex a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?
Alexa Torrex y Tebi Bernal llaman la atención en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Bernal respondió que no, señalando que considera que los amores que surgen en los realities no suelen funcionar. Por su parte, Alexa afirmó que tampoco se hubiera fijado en nadie y que no le habría gustado nadie dentro del programa.

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¿Por qué Alexa Torrex le hizo una escena de celos a Tebi?

La conversación continuó cuando Tebi mencionó que a ella sí le gustaba Nicolás Arrieta, a lo que Alexa respondió pidiéndole que dejara la escena de celos. Más adelante, Alexa compartió que creía que Tebi se habría fijado en Yuli Ruiz, algo que él negó.

"Esta mañana estabamos en unas cosas de tr4j3 d3 b4ñ0 y a él se le da por hacerle chistes a todas. Y yo soy celosa", destacó Alexa.

Mientras tanto, Tebi negó lo sucedido. El participante aclaró que no suele llevar a cabo ese tipo de acciones, pues su atención se centra en aspectos más allá del físico.

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