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Karina García compartió angustiante momento que vivió en un avión: “Dios me estará salvando de algo?”

La creadora de contenido contó que el avión en el que viajaba tuvo que regresar al aeropuerto pocos minutos después de despegar

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Karina García relató el inesperado incidente que vivió mientras viajaba
Karina García relató el inesperado incidente que vivió mientras viajaba (Foto Canal RCN) (Foto Freepik)

Karina García volvió a generar conversación en redes sociales después de compartir con sus seguidores un susto que vivió durante un viaje aéreo y que la tomó completamente por sorpresa.

Karina García preocupó a sus seguidores tras emergencia durante un vuelo
Karina García preocupó a sus seguidores tras emergencia durante un vuelo (Foto Canal RCN)

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¿Qué le pasó a Karina García durante el vuelo?

La influenciadora relató lo sucedido a través de su canal de difusión en Instagram, donde contó que el vuelo en el que viajaba tuvo que regresar al aeropuerto poco después de despegar debido a una situación técnica informada por la tripulación.

Karina contó que se encontraba viajando desde San Juan cuando ocurrió el incidente.

De acuerdo con su relato, el avión llevaba aproximadamente 20 minutos en el aire cuando el piloto informó a los pasajeros que debían regresar al aeropuerto porque la aeronave estaba presentando fallas.

La creadora de contenido aseguró que la noticia la dejó en shock, especialmente porque no era la primera vez que experimentaba una situación similar en los últimos días.

Según explicó, durante un viaje anterior también tuvo inconvenientes relacionados con una aeronave, ya que le cambiaron el avión debido a una falla técnica antes del despegue.

“Diosito me estará salvando de algo? Me siento como aburrida por qué ya quiero estar en mi casa pero al mismo tiempo agradecida por qué pues se imagina donde el avión siga volando y se explote en el aire o algo”, comentó Karina por medio de su canal de difusión.

Aunque reconoció que la situación le generó preocupación, Karina también aseguró sentirse agradecida de que la tripulación tomara la decisión de regresar.

La influenciadora confesó que ya estaba cansada por el tiempo que llevaba fuera de casa y que lo único que quería era regresar junto a sus hijos.

Posteriormente compartió varios videos en los que se observan bomberos revisando la aeronave tras el aterrizaje.

"Diosito me quiere cuidar yo sé, pero ya llevo mucho tiempor fuera de mi casa y extraño a mis niños", agregó Karina García.

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¿Karina García logró regresar a Colombia?

Horas después del incidente, la creadora de contenido compartió nuevas historias en las que mostró que finalmente había logrado llegar a Colombia.

Karina publicó unos videos desde Bogotá junto a Kris R, donde expresó la felicidad que sentía por volver al país después de varios días de viaje.

Karina García reveló el susto que pasó en pleno vuelo
Karina García reveló el susto que pasó en pleno vuelo (Foto Canal RCN)
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