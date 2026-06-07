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¿Karina García está embarazada? Yina Calderón lo habría confirmado en redes

Una respuesta de Yina Calderón en redes sociales hizo que cientos de seguidores comenzaran a especular sobre un posible embarazo de Karina García.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Karina García está embarazada? Yina Calderón habría revelado la noticia
¿Karina García está embarazada? Yina Calderón habría revelado la noticia (Foto Canal RCN)

Las especulaciones sobre un posible embarazo de Karina García comenzaron a tomar fuerza en redes sociales luego de una reciente interacción de Yina Calderón con sus seguidores.

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La influenciadora volvió a convertirse en tema de conversación después de hacer referencia al embarazo de una persona cercana y dejar pistas sobre otra mujer de la farándula nacional que también estaría esperando un bebé.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, sus declaraciones no tardaron en generar comentarios y teorías entre los usuarios.

¿Qué fue lo que dijo Yina Calderón sobre un embarazo?

Durante una transmisión en vivo, Yina habló sobre el embarazo de su hermana, Juliana Calderón, una noticia que ha venido siendo comentada en redes sociales durante los últimos días.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que también mencionó que una excompañera de reality estaría embarazada. Aunque en ese momento no reveló nombres, sus palabras despertaron la curiosidad de muchos seguidores.

Horas más tarde, respondiendo comentarios que dejaron en una de sus publicaciones, un usuario le preguntó directamente si las personas a las que se refería eran Juliana Calderón y Karina García. La respuesta de Yina fue breve: “Confirmado”.

Esa respuesta fue suficiente para que varios usuarios interpretaran que estaba hablando de ambas mujeres, especialmente de Karina, lo que provocó una ola de comentarios y especulaciones.

Yina Calderón habría confirmado el embarazo de Karina García y desató revuelo en redes
Yina Calderón habría confirmado el embarazo de Karina García y desató revuelo en redes (Foto Canal RCN)

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¿Karina García ha confirmado que está embarazada?

Hasta el momento, Karina García no ha confirmado públicamente que esté esperando un bebé ni se ha pronunciado sobre los rumores que comenzaron a circular tras las declaraciones de Yina Calderón.

Por esa razón, la información continúa siendo una especulación generada en redes sociales y no existe una confirmación oficial por parte de la influenciadora.

Pero muchos usuarios recordaron todos los embarazos pasados que Yina Calderón ha confirmado en redes y como siempre termina teniendo razón.

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¿Cuántos hijos tiene Karina García?

Mientras las especulaciones continúan creciendo, muchos seguidores han recordado que Karina ya es madre de dos hijos. La creadora de contenido ha compartido en varias ocasiones momentos junto a Isabella Vargas, su hija mayor de 18 años, y Valentino, de seis años.

Por ahora, sus seguidores permanecen atentos a cualquier pronunciamiento que permita confirmar o desmentir los rumores sobre un posible nuevo integrante en su familia.

Karina García tiene actualmente dos hijos: Isabella y Valentino
Karina García tiene actualmente dos hijos: Isabella y Valentino (Foto Canal RCN)
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