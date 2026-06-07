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¿El Agropecuario sería el padre del bebé de Juliana Calderón? Una publicación desató rumores

Usuarios en redes sociales comenzaron a relacionar a Juliana Calderón con El Agropecuario tras una serie de publicaciones que despertaron especulaciones.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿El Agropecuario sería el padre del bebé de Juliana Calderón? Una publicación desató rumores
¿El Agropecuario sería el padre del bebé de Juliana Calderón? Una publicación desató rumores (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Los rumores alrededor del supuesto embarazo de Juliana Calderón siguen creciendo en redes sociales. En los últimos días, los seguidores de la influenciadora han estado atentos a cada una de sus publicaciones luego de que comenzaran las especulaciones sobre la llegada de un bebé.

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Aunque Juliana no ha realizado una confirmación oficial, varias publicaciones y comentarios de personas cercanas a ella han alimentado las versiones sobre esta nueva etapa en su vida.

Ahora, una nueva teoría comenzó a circular en plataformas digitales y tiene como protagonista a Juan David 'El Agropecuario', conocido también por haber sido pareja de Aída Victoria Merlano.

¿El Agropecuario sería el padre del bebé de Juliana Calderón?

La nueva teoría surgió después de que una creadora de contenido en TikTok compartiera un video analizando varias publicaciones recientes.

Según explicó, Juliana habría publicado una imagen relacionada con la llegada del bebé y, poco tiempo después, Juan David, conocido como El Agropecuario, compartió la misma publicación.

Este detalle fue suficiente para que algunos usuarios comenzaran a especular sobre una posible relación entre ambos y sobre la identidad del supuesto padre del bebé.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna prueba que confirme esta versión.

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¿Qué ha dicho Juliana Calderón sobre el padre de su bebé?

Por ahora, Juliana Calderón no ha confirmado públicamente la identidad del padre del bebé y tampoco se ha pronunciado sobre los rumores que la vinculan con El Agropecuario.

Hasta el momento, toda la información que circula actualmente en redes sociales son especulaciones de usuarios y creadores de contenido.

Rumoran que El Agropecuario sería el padre del bebé que espera Juliana Calderón
Rumoran que El Agropecuario sería el padre del bebé que espera Juliana Calderón (Foto Canal RCN)

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¿Cómo surgieron los rumores sobre el embarazo de Juliana Calderón?

Las especulaciones comenzaron después de que Juliana compartiera en sus redes sociales varias publicaciones relacionadas con felicitaciones y regalos que habría recibido recientemente.

Además, Yina Calderón comentó durante una transmisión en vivo que estaba feliz porque su hermana se convertiría en madre.

Las declaraciones rápidamente llamaron la atención de los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse quién sería el padre del bebé.

La curiosidad aumentó porque la última relación sentimental conocida públicamente de Juliana fue con Juan Manuel Rodríguez, una de las víctimas del accidente aéreo en el que falleció el cantante Yeison Jiménez y varias personas más.

Redes sociales señalan a El Agropecuario como posible padre del bebé de Juliana Calderón
Redes sociales señalan a El Agropecuario como posible padre del bebé de Juliana Calderón (Foto Canal RCN)
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