Adhara, la hija menor de Andrea Valdiri, cumplió años y la barranquillera no escatimó en gastos a la hora de festejarle su día. En sus redes sociales, la empresaria dejó ver la gran sorpresa que le dio a la pequeña, fruto de una relación con Lowe León.

¿Cómo luce en la actualidad Adhara, hija menor de Andrea Valdiri, quien cumplió 5 años?

En la red social de Instagram, donde La Valdiri suma 10 millones de seguidores, fueron compartidas fotografías que muestran la temática y la decoración elegida por la también modelo, que tuvo un mediático noviazgo con Felipe Saruma.

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Valdiri compartió un carrete de fotos y lo acompañó con un mensaje que evidencia todo lo que la pequeña significa para su vida y su diario vivir.

Adhara significa luz, y desde que llegaste entendí por qué. Mi niña de ojos brillantes y corazón gigante. Hace 5 años llegaste para enseñarme que siempre existe más amor del que una madre cree poder sentir. Feliz cumpleaños a mi segunda luz más bonita

Los seguidores de la barranquillera reaccionaron a la publicación de Valdiri y también le enviaron sus propios deseos a Adhara, quien llegó a los 5 años de vida.

Andrea Valdiri no se ahorró nada a la hora de celebrarle el quinto cumpleaños a su hija Adhara. Foto: RCN

“Lo más bello y hermoso que cumple, la princesa d Dios, adharita”, “Feliz cumpleaños princesa”, “en qué momento pasaron 5 años, Dios te bendiga a tu niña siempre andree”, “Feliz cumple para la princesita Adhara”, “siempre existe más amor del que una madre cree sentir” bendito, no estoy llorando… Adhara llenas el mundo de luz y sonrisas, eres respuesta, eres AMOR que no se puede describir”.



Otro hecho que llamó la atención es que los invitados a la fiesta de Adhara se llevaron como recordatorio motocicletas, lo evidencia el lujo y la excentricidad de la celebración.

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¿Quién es el padre de Adhara Valdiri, hija menor de Andrea Valdiri?

Adhara es la hija menor de Andrea Valdiri y fruto de una relación de pocos meses entre la barranquillera y el cantante Lowe León. En su momento, dicha unión generó diversos comentarios en redes sociales.

Sumado a ello, Valdiri estuvo casada con Felipe Saruma y el creador de contenido fue quien veló por el embarazo de ella; incluso, se llegó a especular que asumiría la paternidad de la pequeña, pero finalmente Lowe reclamó su lugar.

El cantante Lowe León es el papá de la hija menor de Andrea Valdiri. Foto: RCN

El matrimonio entre Saruma y Valdiri se acabó, y con ello la relación que alcanzaron a forjar el santandereano y Adhara, quien estuvo cerca de él en sus primeros meses de vida.

Lo que sí está claro es que Andrea Valdiri no se ahorra nada a la hora de ofrecerle lo mejor a sus hijas. Hace pocos meses quien cumplió años fue su hija mayor, Isabella, y para ello Andrea organizó una celebración cargada de mucho lujo.

Por ser los 15 de Isabella, La Valdiri quiso que fuera algo especial y diferente, así que sorprendió a propios y extraños por la forma en que festejó el día de su hija mayor. Las celebraciones tuvieron lugar en Cartagena y el lujo fue el principal protagonista.

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¿Quién es la pareja de la empresaria Andrea Valdiri?

Tras aquellas relaciones con Felipe Saruma y Lowe León, Andrea Valdiri está de nuevo enamorada. La mujer está en una relación con Juan Daniel Sepúlveda y las redes sociales han sido testigo de su idilio.

En más de una ocasión, la costeña no ha dudado en presumir lo enamorada que está de él, y por su puesto Sepúlveda ha hecho lo propio. En un momento, incluso, se especuló que habían terminado, pero todo se trató de una estrategia, así que siguen juntos e irradiando amor.