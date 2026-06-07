Así luce la hija de Andrea Valdiri tras cumplir 5 años: la barranquillera le dedicó emotivo mensaje
Adhara, hija menor de Andrea Valdiri, cumplió 5 años y la empresaria barranquillera organizó una gran fiesta.
Adhara, la hija menor de Andrea Valdiri, cumplió años y la barranquillera no escatimó en gastos a la hora de festejarle su día. En sus redes sociales, la empresaria dejó ver la gran sorpresa que le dio a la pequeña, fruto de una relación con Lowe León.
¿Cómo luce en la actualidad Adhara, hija menor de Andrea Valdiri, quien cumplió 5 años?
En la red social de Instagram, donde La Valdiri suma 10 millones de seguidores, fueron compartidas fotografías que muestran la temática y la decoración elegida por la también modelo, que tuvo un mediático noviazgo con Felipe Saruma.
Valdiri compartió un carrete de fotos y lo acompañó con un mensaje que evidencia todo lo que la pequeña significa para su vida y su diario vivir.
Adhara significa luz, y desde que llegaste entendí por qué. Mi niña de ojos brillantes y corazón gigante. Hace 5 años llegaste para enseñarme que siempre existe más amor del que una madre cree poder sentir. Feliz cumpleaños a mi segunda luz más bonita
Los seguidores de la barranquillera reaccionaron a la publicación de Valdiri y también le enviaron sus propios deseos a Adhara, quien llegó a los 5 años de vida.
“Lo más bello y hermoso que cumple, la princesa d Dios, adharita”, “Feliz cumpleaños princesa”, “en qué momento pasaron 5 años, Dios te bendiga a tu niña siempre andree”, “Feliz cumple para la princesita Adhara”, “siempre existe más amor del que una madre cree sentir” bendito, no estoy llorando… Adhara llenas el mundo de luz y sonrisas, eres respuesta, eres AMOR que no se puede describir”.
Otro hecho que llamó la atención es que los invitados a la fiesta de Adhara se llevaron como recordatorio motocicletas, lo evidencia el lujo y la excentricidad de la celebración.
¿Quién es el padre de Adhara Valdiri, hija menor de Andrea Valdiri?
Adhara es la hija menor de Andrea Valdiri y fruto de una relación de pocos meses entre la barranquillera y el cantante Lowe León. En su momento, dicha unión generó diversos comentarios en redes sociales.
Sumado a ello, Valdiri estuvo casada con Felipe Saruma y el creador de contenido fue quien veló por el embarazo de ella; incluso, se llegó a especular que asumiría la paternidad de la pequeña, pero finalmente Lowe reclamó su lugar.
El matrimonio entre Saruma y Valdiri se acabó, y con ello la relación que alcanzaron a forjar el santandereano y Adhara, quien estuvo cerca de él en sus primeros meses de vida.
Lo que sí está claro es que Andrea Valdiri no se ahorra nada a la hora de ofrecerle lo mejor a sus hijas. Hace pocos meses quien cumplió años fue su hija mayor, Isabella, y para ello Andrea organizó una celebración cargada de mucho lujo.
Por ser los 15 de Isabella, La Valdiri quiso que fuera algo especial y diferente, así que sorprendió a propios y extraños por la forma en que festejó el día de su hija mayor. Las celebraciones tuvieron lugar en Cartagena y el lujo fue el principal protagonista.
¿Quién es la pareja de la empresaria Andrea Valdiri?
Tras aquellas relaciones con Felipe Saruma y Lowe León, Andrea Valdiri está de nuevo enamorada. La mujer está en una relación con Juan Daniel Sepúlveda y las redes sociales han sido testigo de su idilio.
En más de una ocasión, la costeña no ha dudado en presumir lo enamorada que está de él, y por su puesto Sepúlveda ha hecho lo propio. En un momento, incluso, se especuló que habían terminado, pero todo se trató de una estrategia, así que siguen juntos e irradiando amor.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike