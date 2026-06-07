Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así luce la hija de Andrea Valdiri tras cumplir 5 años: la barranquillera le dedicó emotivo mensaje

Adhara, hija menor de Andrea Valdiri, cumplió 5 años y la empresaria barranquillera organizó una gran fiesta.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Andrea Valdiri le dedicó un mensaje en redes a su hija Adhara.
Andrea Valdiri celebró el quinto año de su hija Adhara. Fotos: RCN - Freepik

Adhara, la hija menor de Andrea Valdiri, cumplió años y la barranquillera no escatimó en gastos a la hora de festejarle su día. En sus redes sociales, la empresaria dejó ver la gran sorpresa que le dio a la pequeña, fruto de una relación con Lowe León.

¿Cómo luce en la actualidad Adhara, hija menor de Andrea Valdiri, quien cumplió 5 años?

En la red social de Instagram, donde La Valdiri suma 10 millones de seguidores, fueron compartidas fotografías que muestran la temática y la decoración elegida por la también modelo, que tuvo un mediático noviazgo con Felipe Saruma.

Artículos relacionados

Valdiri compartió un carrete de fotos y lo acompañó con un mensaje que evidencia todo lo que la pequeña significa para su vida y su diario vivir.

Adhara significa luz, y desde que llegaste entendí por qué. Mi niña de ojos brillantes y corazón gigante. Hace 5 años llegaste para enseñarme que siempre existe más amor del que una madre cree poder sentir. Feliz cumpleaños a mi segunda luz más bonita

Los seguidores de la barranquillera reaccionaron a la publicación de Valdiri y también le enviaron sus propios deseos a Adhara, quien llegó a los 5 años de vida.

Adhara es fruto de una relación de Andrea Valdiri con Lowe León.
Andrea Valdiri no se ahorró nada a la hora de celebrarle el quinto cumpleaños a su hija Adhara. Foto: RCN

“Lo más bello y hermoso que cumple, la princesa d Dios, adharita”, “Feliz cumpleaños princesa”, “en qué momento pasaron 5 años, Dios te bendiga a tu niña siempre andree”, “Feliz cumple para la princesita Adhara”, “siempre existe más amor del que una madre cree sentir” bendito, no estoy llorando… Adhara llenas el mundo de luz y sonrisas, eres respuesta, eres AMOR que no se puede describir”.


Otro hecho que llamó la atención es que los invitados a la fiesta de Adhara se llevaron como recordatorio motocicletas, lo evidencia el lujo y la excentricidad de la celebración.

Artículos relacionados

¿Quién es el padre de Adhara Valdiri, hija menor de Andrea Valdiri?

Adhara es la hija menor de Andrea Valdiri y fruto de una relación de pocos meses entre la barranquillera y el cantante Lowe León. En su momento, dicha unión generó diversos comentarios en redes sociales.

Sumado a ello, Valdiri estuvo casada con Felipe Saruma y el creador de contenido fue quien veló por el embarazo de ella; incluso, se llegó a especular que asumiría la paternidad de la pequeña, pero finalmente Lowe reclamó su lugar.

Lowe León es el padre biológico de la hija de Andrea Valdiri.
El cantante Lowe León es el papá de la hija menor de Andrea Valdiri. Foto: RCN

El matrimonio entre Saruma y Valdiri se acabó, y con ello la relación que alcanzaron a forjar el santandereano y Adhara, quien estuvo cerca de él en sus primeros meses de vida.

Lo que sí está claro es que Andrea Valdiri no se ahorra nada a la hora de ofrecerle lo mejor a sus hijas. Hace pocos meses quien cumplió años fue su hija mayor, Isabella, y para ello Andrea organizó una celebración cargada de mucho lujo.

Por ser los 15 de Isabella, La Valdiri quiso que fuera algo especial y diferente, así que sorprendió a propios y extraños por la forma en que festejó el día de su hija mayor. Las celebraciones tuvieron lugar en Cartagena y el lujo fue el principal protagonista.

Artículos relacionados

¿Quién es la pareja de la empresaria Andrea Valdiri?

Tras aquellas relaciones con Felipe Saruma y Lowe León, Andrea Valdiri está de nuevo enamorada. La mujer está en una relación con Juan Daniel Sepúlveda y las redes sociales han sido testigo de su idilio.

En más de una ocasión, la costeña no ha dudado en presumir lo enamorada que está de él, y por su puesto Sepúlveda ha hecho lo propio. En un momento, incluso, se especuló que habían terminado, pero todo se trató de una estrategia, así que siguen juntos e irradiando amor.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La hija menor de Andrea Valdiri, Adhara, está cumpliendo 5 años y, aunque la influencer no escatimó en gastos, no tuvo una felicidad completa. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri revela las razones por las que estuvo triste en el cumpleaños de Adhara

La hija menor de Andrea Valdiri, Adhara, está cumpliendo 5 años y, aunque la influencer no escatimó en gastos, no tuvo una felicidad completa.

¿El Agropecuario sería el padre del bebé de Juliana Calderón? Una publicación desató rumores Juliana Calderón

¿El Agropecuario sería el padre del bebé de Juliana Calderón? Una publicación desató rumores

Usuarios en redes sociales comenzaron a relacionar a Juliana Calderón con El Agropecuario tras una serie de publicaciones que despertaron especulaciones.

Alejandro Estrada tuvo un breve romance con Yuli Ruiz en La casa de los famosos. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada habló sin rodeos de su vida amorosa, ¿le dejó indirecta a Yuli Ruiz?

Alejandro Estrada fue consultado por su vida sentimental y si le gustaría iniciar pronto una relación tras La casa de los famosos.

Lo más superlike

James Rodríguez fue cuestionado por su actitud con la hija del presidente de la República. Mundial de fútbol

Colombia vs. Jordania: ¿dónde ver EN VIVO el partido? La IA predice al ganador

Colombia vs. Jordania se jugará este domingo 7 de junio en San Diego, como último amistoso antes del Mundial 2026.

Repertorio del Tour de Nicky Jam Nicky Jam

Concierto de Nicky Jam en Bogotá: estos fueron los 5 artistas invitados

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes Eugenio Derbez

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió

Síntomas y tratamiento de la trombocitosis esencial, la enfermedad que padece Iván René Valenciano Salud

¿Qué es la trombocitosis esencial? La enfermedad que enfrenta el exfutbolista Iván René Valenciano