La creadora de contenido Andrea Valdiri vuelve a apoderarse de las tendencias digitales y, esta vez, por el amoroso gesto de cumpleaños que tuvo con su pequeña hija Adhara Valdiri, quien está cumpliendo sus primeros 5 años de vida.

Así fue la lujosa celebración de cumpleaños de Andrea Valdiri para su hija Adhara/ Archivo RCN

Fiel a su estilo, la barranquillera no escatimó gastos y desde muy temprano empezó a presumir las múltiples sorpresas que tiene para su pequeña.

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¿Cuáles fueron los lujosos regalos que Andrea Valdiri le dio a su hija Adhara por su cumpleaños?

La mañana de Adhara comenzó con los mimes de su mamá, quien le pidió que saliera de su cuarto para que fuera a ser testigo de la sorpresa que le tenía preparada en casa. Al hacerlo, lo primero que se encuentra es la sala decorada con flores y una enorme torta, a loo que no dudó en decir que ese era el cumpleaños que había soñado.

Pero la verdadera sorpresa apenas estaba por llegar. Al seguir con el recorrido, llegó a una habitación decorada exclusivamente para ella. Estaba llena de globos, patos, flores, un brunch con sus platos y frutas favoritas y muchas cosas de regalo.

"Mamá, te quiero, te amo... este es el cumpleaños de la vida. La vida que soñé para siempre", expresó la pequeña, quien rápidamente se llevó muchos mensajes de amor por parte de los internautas.

¿Andrea Valdiri preparó la sorpresa de cumpleaños de su hija Adhara?

Al comienzo de sus historias, Andrea se mostró recorriendo una tienda de accesorios y decoración, donde personalmente eligió las cosas que quería para la vuelta al sol número 5 de su segunda hija.

Ya anticipó en sus redes sociales que la celebración hasta ahora comienza y que hará todo lo que esté en sus manos para que su pequeña pase un día inolvidable.

Andrea Valdiri anticipó que este es solo el comienzo de una gran celebración/Archivo RCN