Johanna Fadul y esposo de Beba causan revuelo tras ser encontrados en la misma habitación

Se formó un gran revuelo en redes sociales luego de un video que publicó Johanna Fadul junto al esposo de Beba, pues la deportista los encontró juntos.

Artículos relacionados Yina Calderón Juliana Calderón sí estaría embarazada: estas son las nuevas pistas que publicó su hermana

Valerie de la Cruz y la actriz fueron participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 y las dos, hicieron parte de los habitantes más polémicos de la temporada, ya que, por un lado, Fadul fue expulsado por sus comentarios contra Campanita.

Mientras que, Beba tenía una actitud que fue bastante cuestionada por los televidentes, quienes la sacaron de la competencia dos veces, sin embargo, tras el poder de resurrección, la barranquillera lo supo usar a su favor y jugó estratégicamente.

Artículos relacionados Maluma Maluma paraliza las redes tras mostrar a su hija por primera vez a sus dos años

Se supone, que, mientras la deportista estuvo en el reality, Johanna Fadul no la quiso mucho, ya que ella dijo que Juanse Quintero habría interactuado en sus redes, tanto fue la polémica, que la actriz celebró, cuando Beba fue eliminada por primera vez.

Sin embargo, luego de que se terminara la competencia, Johanna estuvo presente en el cumpleaños de su excompañera, sorprendiendo a todos con su cercanía.

¿Cuál fue el video de Johanna Fadul con el esposo de Beba?

Johanna Fadul causó revuelo en redes tras publicar un video en donde se le ve a ella recostada junto a Andrés Gómez, su esposo.

El encuentro de Johanna Fadul y el esposo de Beba que generó revuelo. (Foto/ Canal RCN)

De fondo se escucha a Beba que está caminando hacia la habitación en tono como si estuviera peleando, pero cuando abre la puerta se lleva la sorpresa de ver a su esposo junto a la actriz.

En un principio, la barranquillera no sabía que se trataba de una broma, pero cuando todos empezaron a reírse, ella les reclamó por jugar así.

Artículos relacionados Influencers Sofía Jaramillo destapó una fuerte polémica tras posible pulla para Beba

¿Johanna Fadul y Beba ya son amigas?

No se sabe qué fue lo que ocurrió para que Johanna Fadul y Beba quedaron bien tras el escándalo que se generó por el comentario de la deportista en La casa de los famosos Colombia, pero el todo, es que mostraron que su relación estás más que bien.

Johanna Fadul reapareció junto al esposo de Beba y las redes reaccionaron. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, lo que sí causó críticas es que, hasta Johanna estuvo en el cumpleaños de Beba, menos Sofía Jaramillo debido a que se supone eran amigas, pero la modelo caleña confesó que a ella no la invitaron.

Por ahora, no se sabe cómo terminará esa supuesta amistad.