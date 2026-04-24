En La casa de los famosos Colombia, una dinámica de 'Verdad o reto' puso en conversación a Campanita y Tebi, luego de un acercamiento que no pasó desapercibido.

Artículos relacionados La casa de los famosos Sheila Gándara estalla contra Juanda Caribe tras comentario sobre su hija y Mariana: “primero muerta”

¿Cómo fue el beso de Campanita y Tebi en La casa de los famosos Colombia?

El momento entre Campanita y Tebi Bernal se dio en medio de una dinámica del reality, donde los participantes realizaron un juego de verdad o reto. En este contexto, ambos terminaron dándose un beso como parte de una propuesta del grupo.

Campanita habla de Tebi en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Durante la actividad, ambos participantes reaccionaron con naturalidad frente a lo que ocurría en la dinámica. En medio del momento, se rieron, mientras el resto de los participantes gritaba y reaccionaba a lo que estaba ocurriendo en la actividad.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así quedó la placa parcial en La casa de los famosos Colombia y hubo sanción para Alejando Estrada

¿Qué dijo Campanita sobre su beso con Tebi en La casa de los famosos Colombia?

En una conversación con Mariana Zapata, Campanita se refirió al momento vivido con Tebi durante la dinámica. Allí mencionó que la situación le pareció divertida, aunque también expresó que pensó en la posible reacción de Alexa.

Campanita indicó que, aunque todo hacía parte del juego, le generó incomodidad pensar en cómo podía interpretarse el momento por parte de otros participantes, en especial Alexa, quien mantiene cercanía con Tebi.

Ante esto, Mariana Zapata intervino y mencionó que no debía prestarle atención a la situación, pues Alexa habría expresado tranquilidad frente a lo ocurrido y que le daba igual.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria revela cuál fue el hombre al que más amó: "lo que se ve, no se pregunta"

¿Cómo fue el beso entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia?

Bajo esta misma dinámica, Alexa protagonizó un momento con Tebi. Todo inició cuando Karina García les propuso un reto en el que, según explicó, debían seguir una instrucción por 15 segundos.

Alexa Torrex y Tebi protagonizan beso en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

La propuesta generó reacciones entre los participantes, pero ambos aceptaron y llevaron a cabo la actividad mientras sus compañeros contaban en cuenta regresiva y reaccionaban en medio del ambiente del juego.

Durante el momento, se rieron, lo que convirtió la situación en uno de los instantes más comentados de la visita de Karina García a La casa de los famosos, reality que se transmite todas las noches a las 8:00 p.m. por Canal RCN y su aplicación oficial.