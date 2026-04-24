Desde hace varias semanas, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios a través de las distintas plataformas digitales tras el complicado momento de salud que tuvo Margarita Ortega.

Además, Margarita ha mantenido informados a sus seguidores acerca del difícil momento de salud por el que ha estado atravesando a causa de unas complicaciones de salud en su columna.

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¿Cuál fue la razón por la que Margarita Ortega tuvo una intervención médica?

Hace varias semanas, una gran variedad de internautas mostró preocupación tras el complicado momento de salud que enfrentó la presentadora colombiana Margarita Ortega a causa de unas complicaciones de salud.

¿Cuál fue la razón por la que Margarita Ortega fue intervenida de urgenci? | Foto: Freepik

Por ello, la presentadora confesó a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 400 mil seguidores que tuvo que ser intervenida en la UCI a causa de unos quebrantos de salud en su columna, pues expresó lo siguiente:

“Salí de UCI y ya estoy en habitación. He recibido solo bendiciones: Las manos de mi cirujano ortopedista”, agregó Margarita en la descripción de la publicación.

En medio de esta confesión que hizo la presentadora, confesó que salió bien de la intervención médica que le hicieron los especialistas, pues, reveló que está teniendo una progresiva recuperación.

Así luce Margarita Ortega tras semanas de intervención médica. | Foto: Freepik

¿Cómo luce Margarita Ortega en la actualidad tras varios días de su intervención médica?

Cabe destacar que Margarita Ortega se ha destacado no solo por ser una reconocida presentadora colombiana, sino que también, por mantener informados a sus seguidores de lo que hace en su vida cotidiana.

Con base en esto, la presentadora reapareció recientemente en sus redes sociales con un mejor semblante, pues, compartió un video en el que visitó un centro comercial con una venda en su cuello, detallando lo siguiente: