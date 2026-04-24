Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Impactante video muestra el momento exacto de la muerte de exreina de belleza al interior de su casa

Un video que circula en redes ha generado conmoción al mostrar el momento exacto del fallecimiento de una exreina de belleza.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sale a la luz video que mostraría últimos segundos de exreina en su vivienda
Sale a la luz video que mostraría últimos segundos de exreina en su vivienda. (Foto referencia Freepik).

En las últimas horas, el nombre de Carolina Flores Gómez ha ganado gran relevancia en redes sociales luego de confirmarse su fallecimiento en un trágico hecho que conmocionó a gran parte de Latinoamérica.

Artículos relacionados

La exreina de belleza perdió la vida al interior de su casa, ubicada en un importante sector de México. En medio de la difusión del caso, en redes sociales también ha comenzado a circular un video que presuntamente mostraría el momento en el que ocurrieron los hechos.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza fallecida en México?

De acuerdo con reportes de medios internacionales, Carolina Flores Gómez, de 27 años, perdió la vida al interior de su apartamento, ubicado en la III Sección de la colonia Polanco, en Ciudad de México, el pasado 15 de abril.

¡Sentido luto en el entretenimiento! Falleció exreina de belleza en graves condiciones: ¿quién fue?
¿Quién fue la reconocida exreina de belleza que falleció en las últimas horas? | Fotos: Freepik

Las primeras investigaciones indican que la joven falleció tras recibir un impacto con arma de fuego en la cabeza. Sin embargo, el caso ha estado rodeado de inconsistencias, pues la seguridad del edificio aseguró no haber escuchado ningún disp*ro ni ruidos alarmantes durante la noche de los hechos.

Artículos relacionados

Por ahora, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene bajo investigación a las únicas dos personas adultas que se encontraban en el lugar al momento de lo ocurrido: Alejandro, esposo de la víctima, y su madre, Erika María, quien estaría señalada como presunta responsable.

¿Qué se vio en el video que mostraría el momento exacto de la muerte de Carolina Flores Gómez?

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un impactante video que mostraría el momento exacto en el que Carolina Flores Gómez perdió la vida. En el audiovisual se observó a la mujer en bata mientras, al parecer, sostenía una discusión con Erika María, quien presuntamente al sentirse ignorada la siguió hasta su habitación, donde se escuchó la detonación de un arma de fuego.

Artículos relacionados

El ruido alertó de inmediato a Alejandro, quien salió de otra habitación con su bebé en brazos y le preguntó a su madre: “¿Qué hiciste?”. Según se escuchó en la grabación, la mujer respondió: “Nada, me hizo enojar”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia. Marcelo Cezán

Humorista causó furor en redes tras impresionante imitación de Marcelo Cezán: ¿igualitos?

El imitador George Pinzón, desató risas entre los internautas al copiar el tono de voz, las expresiones y movimientos del presentador.

Greeicy Rendón divide opiniones al decir que ella conquistó a Mike Bahía Greeicy

Greeicy Rendón genera debate al recordar cómo conquistó a Mike Bahía

Greeicy Rendón revivió cómo inició su historia de amor con Mike Bahía, confesando que ella fue quien lo conquistó.

Redes no superan al hijo de Aura Cristina y la llaman suegra de Colombia Aura Cristina Geithner

Aura Cristina se convirtió en la suegra de Colombia: redes estallaron por visita de su hijo

Aura Cristina se volvió tendencia en redes sociales luego de que su hijo visitara La casa de los famosos.

Lo más superlike

Muere famosa influencer brasileña Tamyris Teixeira Santos Influencers

Hallan sin vida a reconocida influencer fitness en playa de Brasil tras días desaparecida: esto se sabe

La reconocida influencer fue encontrada en reconocida playa de Brasil y crecen dudas sobre el caso.

Video viral de Beba de La casa de los famosos Colombia cantando; así lucia adolescente. La casa de los famosos

Sale a la luz video de Beba cantando en su adolescencia que está causa furor en redes; así lucía

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira? Shakira

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira?

Periodista destapa supuestas infidelidades de Christian Nodal Christian Nodal

Periodista destapa supuestas infidelidades de Christian Nodal y revela nombres

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento