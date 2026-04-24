En las últimas horas, el nombre de Carolina Flores Gómez ha ganado gran relevancia en redes sociales luego de confirmarse su fallecimiento en un trágico hecho que conmocionó a gran parte de Latinoamérica.

Artículos relacionados La casa de los famosos Sheila Gándara estalla contra Juanda Caribe tras comentario sobre su hija y Mariana: “primero muerta”

La exreina de belleza perdió la vida al interior de su casa, ubicada en un importante sector de México. En medio de la difusión del caso, en redes sociales también ha comenzado a circular un video que presuntamente mostraría el momento en el que ocurrieron los hechos.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza fallecida en México?

De acuerdo con reportes de medios internacionales, Carolina Flores Gómez, de 27 años, perdió la vida al interior de su apartamento, ubicado en la III Sección de la colonia Polanco, en Ciudad de México, el pasado 15 de abril.

¿Quién fue la reconocida exreina de belleza que falleció en las últimas horas? | Fotos: Freepik

Las primeras investigaciones indican que la joven falleció tras recibir un impacto con arma de fuego en la cabeza. Sin embargo, el caso ha estado rodeado de inconsistencias, pues la seguridad del edificio aseguró no haber escuchado ningún disp*ro ni ruidos alarmantes durante la noche de los hechos.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así quedó la placa parcial en La casa de los famosos Colombia y hubo sanción para Alejando Estrada

Por ahora, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene bajo investigación a las únicas dos personas adultas que se encontraban en el lugar al momento de lo ocurrido: Alejandro, esposo de la víctima, y su madre, Erika María, quien estaría señalada como presunta responsable.

¿Qué se vio en el video que mostraría el momento exacto de la muerte de Carolina Flores Gómez?

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un impactante video que mostraría el momento exacto en el que Carolina Flores Gómez perdió la vida. En el audiovisual se observó a la mujer en bata mientras, al parecer, sostenía una discusión con Erika María, quien presuntamente al sentirse ignorada la siguió hasta su habitación, donde se escuchó la detonación de un arma de fuego.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra se infiltró en zona de tolerancia con cámara oculta y fue descubierto: así fue el momento

El ruido alertó de inmediato a Alejandro, quien salió de otra habitación con su bebé en brazos y le preguntó a su madre: “¿Qué hiciste?”. Según se escuchó en la grabación, la mujer respondió: “Nada, me hizo enojar”.