Humorista causó furor en redes tras impresionante imitación de Marcelo Cezán: ¿igualitos?

Marcelo Cezán, presentador de La casa de los famosos Colombia, nuevamente fue tema de conversación en redes sociales, pero no precisamente por su cuenta, sino por un reconocido humorista que lo imitó a la perfección.

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¿Cuál es el video del imitador de Marcelo Cezán, presentador de La casa de los famosos Colombia?

Todo se dio a raíz de un video que se hizo viral en la red social TiKTok, en donde el imitador y humorista George Pinzón protagonizó un divertido momento al encarnar a Marcelo, el actor, presentador y cantante que, por segunda vez, hace parte del reality de convivencia.

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"Me encontré con el mejor imitador de Marcelo Cezán", escribió 'Luchito Humor', también humorista colombiano, quien no dudó en grabar la impresionante imitación de su colega.

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En la grabación, que ya cuenta con miles de corazones y decenas de comentarios, se puede apreciar el momento en el que Luchito aborda al "doble de Marcelo".

Marcelo Cezán fue imitado por un humorista. Foto | Canal RCN.

¿Quién es el "mejor imitador" de Marcelo Cezán, presentador de La casa de los famosos Colombia?

Segundos después, Pinzón, hace una interpretación de Cezán que llevó a desatar risas entre los internautas, pues con su talento, logró impresionar por el gran parecido no solo en su voz sino también en sus expresiones y movimientos mientras comparte set con Carla Giraldo.

"Lo imita perfectamente", "El papá de los pollitos. El gran George Pinzón", "Buenísimo", "Jajaja igualito", "Este imitador es muy bueno y se ve buena gente", "Este man es severo imitador", son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.

Y es que, para los usuarios y seguidores del programa, a George le brota el talento, pues solo bastaron algunos minutos para comprobar que es un excelente imitador, pues a lo largo del video logró mantener su personaje como presentador de La casa de los famosos Colombia.

Así fue la imitación que un humorista hizo de Marcelo Cezán. Foto | Canal RCN.

Por ahora, Marcelo, quien ha logrado ganarse el cariño de los televidentes, continúa alegrando a todos con sus ocurrencias en el set, pues si algo ha demostrado en estos dos años que lleva presentando el programa, es su pasión pero también su gran sentido del humor.