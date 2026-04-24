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Hermana de Karol G revela un video de su tía fallecida en el concierto de la artista

Hermana de Karol G conmovió al revelar un video de su tía fallecida, disfrutando uno de los conciertos de la artista.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Hermana de Karol G revela video de su tía fallecida en pleno concierto
Hermana de Karol G muestra emotivo video de su tía en concierto. (AFP/ Luis Robayo- Freepik)

El pasado miércoles 22 de abril, la familia de Karol G confirmó el fallecimiento de uno de sus seres amados, hecho que enluta a la familia Giraldo Navarro.

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Fueron precisamente sus hermanas quienes se pronunciaron ante la lamentable noticia, revelando cada una por su lado, recuerdo que tenían junto a su tía.

Se desconocen los detalles de la partida de la familiar de la cantante antioqueña, pero se sabe que su partida fue un duro golpe para sus seres amados, debido a que se han dejado ver bastante conmovidos.

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De hecho, en la noche del jueves 23 de abril, Karol G estrenó una canción llamada ‘Después de ti’, justo un tema dedicado a las personas que hoy ya no están.

¿Cuál es el video de la tía fallecida de Karol G en uno de sus conciertos?

A través de sus historias en Instagram, Jessica Giraldo, hermana y mánager de Karol G, fue la primera de la familia en pronunciarse y revelar que su familia estaba de luto.

Hermana de Karol G emociona al compartir recuerdo de su tía fallecida
Hermana de Karol G revela video de su tía fallecida en pleno concierto. (AFP/ Theo Wargo)

Fue precisamente quien dedicó el primer mensaje de despedida y luego, fue Verónica, su hermana mayor, mostrando una foto de ella siendo una niña y de su tía Teresita de Jesús Giraldo Ramírez, ‘Titia’, dedicándole unas conmovedoras palabras.

Por otro lado, Jessica vuelve a referirse al luto de su familia en horas de la tarde de este viernes, al revelar un video de Tita disfrutando del concierto de Karol G en su Tour ‘Mañana será bonito’.

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En el clip se ve a su tía muy feliz con quien sería su hijo, quien la abraza mientras cantan y bailan.

¿Karol G ha mencionado algo sobre la muerte de su tía Tita?

La artista no ha dado un mensaje púbicamente sobre el fallecimiento de su tía, pero sí, estrenó una nueva canción que justo cantó en Coachella 2026.

Hermana de Karol G muestra emotivo video de su tía en concierto
Hermana de Karol G emociona al compartir recuerdo de su tía fallecida. (AFP/ Ethan Miller)

Allí, la interpretó por primera vez en vivo, y justo la dedicó a las personas que dejaron un gran vacío.

Su nuevo tema se llama ‘Después de ti’ y su letra es profundamente conmovedora, pues es dedicado a aquellos que se fueron y no volverán, dejando un profundo dolor.

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