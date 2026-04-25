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Influencer falleció tras rara enfermedad y conmueve con carta de despedida: “No estoy lista para irme”

La influencer compartió una carta sobre su enfermedad antes de morir, donde habló de su lucha y su deseo de seguir viviendo

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Fallece influencer que escribió una emotiva carta
Fallece influencer que escribió una emotiva carta a su enfermedad antes de morir (Foto Freepik)

El mundo de las redes sociales está de luto tras confirmarse la muerte de una joven creadora de contenido que durante años documentó su lucha contra una enfermedad poco común.

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Su historia logró conectar con miles de personas alrededor del mundo, quienes siguieron de cerca su proceso y hoy lamentan su partida.

Influencer que documentó su enfermedad fallece y deja una carta que impacta
Murió influencer de 19 años que se despidió con una carta a su enfermedad (Foto freepik)

¿Quién era la reconocida influencer que falleció?

Jade Kops era una influencer holandesa de 19 años que alcanzó gran visibilidad en redes sociales al compartir su día a día enfrentando el rabdomiosarcoma, un tipo de cáncer que afecta los tejidos blandos y que suele presentarse en niños.

Su diagnóstico llegó cuando era apenas una adolescente, y desde entonces decidió utilizar sus plataformas para visibilizar la enfermedad, hablar de su proceso y acompañar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

Su comunidad creció rápidamente, llegando a reunir a cientos de miles de seguidores que encontraban en su contenido un espacio de empatía y fortaleza.

Además de su presencia en redes, Jade también escribió un libro titulado Voor Altijd Jong (Siempre joven), en el que relató su experiencia con la enfermedad y reflexionó sobre la vida desde su perspectiva.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de su cuenta de Instagram, donde informaron que la joven murió en la madrugada del viernes, rodeada de sus seres queridos, tras varios años de lucha.

“Intensamente triste e increíblemente orgulloso de nuestra valiente hija y hermana, nos gustaría hacerles saber que Jade falleció esta mañana a las 5:50 frente a nosotros”, escribieron

Influencer fallece tras rara enfermedad y deja conmovedora carta final
Fallece joven influencer que relató su lucha en una carta a su enfermedad (Foto freepik)

¿Qué mensaje compartió Jade Kops antes de fallecer?

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Semanas antes de su fallecimiento, Jade compartió un mensaje profundamente personal que impactó a su comunidad. En este, la influencer habló sobre el avance de su enfermedad y cómo su estado de salud había cambiado con el paso del tiempo.

En sus palabras, expresó que antes aún podía hacer planes y mantener cierta normalidad, pero que esa posibilidad se había ido reduciendo. Contó que cada vez le costaba más realizar actividades cotidianas y que gran parte de sus días transcurrían en cama, dependiendo de tratamientos médicos constantes.

También se refirió al miedo que sentía ante lo incierto, mencionando que enfrentaba noches difíciles y una sensación constante de desgaste físico y emocional. Aun así, dejó ver su deseo de permanecer más tiempo con vida, de seguir cerca de las personas que ama y de no tener que despedirse tan pronto.

Su testimonio fue recibido con miles de mensajes de apoyo, convirtiéndose en un reflejo de su valentía y de la manera en la que decidió compartir, con honestidad, uno de los momentos más complejos de su vida.

“Me acercaste un día más a la muerte, pero no quiero irme todavía. Todavía quiero estar aquí. [...] Entonces más despacio, por favor. Dame tiempo. Todavía estoy feliz y lejos de estar lista para irme”, compartió.

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