El mundo de las redes sociales está de luto tras confirmarse la muerte de una joven creadora de contenido que durante años documentó su lucha contra una enfermedad poco común.

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Su historia logró conectar con miles de personas alrededor del mundo, quienes siguieron de cerca su proceso y hoy lamentan su partida.

Murió influencer de 19 años que se despidió con una carta a su enfermedad (Foto freepik)

¿Quién era la reconocida influencer que falleció?

Jade Kops era una influencer holandesa de 19 años que alcanzó gran visibilidad en redes sociales al compartir su día a día enfrentando el rabdomiosarcoma, un tipo de cáncer que afecta los tejidos blandos y que suele presentarse en niños.

Su diagnóstico llegó cuando era apenas una adolescente, y desde entonces decidió utilizar sus plataformas para visibilizar la enfermedad, hablar de su proceso y acompañar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

Su comunidad creció rápidamente, llegando a reunir a cientos de miles de seguidores que encontraban en su contenido un espacio de empatía y fortaleza.

Además de su presencia en redes, Jade también escribió un libro titulado Voor Altijd Jong (Siempre joven), en el que relató su experiencia con la enfermedad y reflexionó sobre la vida desde su perspectiva.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de su cuenta de Instagram, donde informaron que la joven murió en la madrugada del viernes, rodeada de sus seres queridos, tras varios años de lucha.

“Intensamente triste e increíblemente orgulloso de nuestra valiente hija y hermana, nos gustaría hacerles saber que Jade falleció esta mañana a las 5:50 frente a nosotros”, escribieron

Fallece joven influencer que relató su lucha en una carta a su enfermedad (Foto freepik)

¿Qué mensaje compartió Jade Kops antes de fallecer?

Semanas antes de su fallecimiento, Jade compartió un mensaje profundamente personal que impactó a su comunidad. En este, la influencer habló sobre el avance de su enfermedad y cómo su estado de salud había cambiado con el paso del tiempo.

En sus palabras, expresó que antes aún podía hacer planes y mantener cierta normalidad, pero que esa posibilidad se había ido reduciendo. Contó que cada vez le costaba más realizar actividades cotidianas y que gran parte de sus días transcurrían en cama, dependiendo de tratamientos médicos constantes.

También se refirió al miedo que sentía ante lo incierto, mencionando que enfrentaba noches difíciles y una sensación constante de desgaste físico y emocional. Aun así, dejó ver su deseo de permanecer más tiempo con vida, de seguir cerca de las personas que ama y de no tener que despedirse tan pronto.

Su testimonio fue recibido con miles de mensajes de apoyo, convirtiéndose en un reflejo de su valentía y de la manera en la que decidió compartir, con honestidad, uno de los momentos más complejos de su vida.