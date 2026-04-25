Desde hace varias semanas, el nombre de Valentino Lázaro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Valentino ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas redes sociales tras confesar algunos detalles de su vida personal tras los diferentes acontecimientos que ha vivido a lo largo de su vida.

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¿Cuál fue la confesión que hizo Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Valentino Lázaro se ha destacado no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por todos los detalles que ha presentado al ser uno de los participantes de La casa de los famosos Colombia.

Esto dijo recientemente Valentino Lázaro en sus redes sociales. | Foto: Canal RCN

Por su parte, el creador de contenido ha acaparado la atención mediática al revelar algunos detalles de su vida personal, en especial, por como lo han analizado las personas por la personalidad que ha tenido.

Por esta razón, Valentino abrió su corazón recientemente tras confesar varios acontecimientos de su vida personal, en especial, por revelar que ha enfrentado algunas complicaciones a nivel personal al demostrar su rudeza en su vida personal, pues, expresó las siguientes palabras:

“Siento que he tratado de ocultar que no soy empático, pues a veces siento que no merezco empatía de los demás y siento que, si me muestro un poco más rudo, van a pensar que van a pasar por encima de mí, interpreté a Valentino, no me gusta que me vean débil, me acostumbré a ser el que da y no el que recibe”, agregó Valentino Lázaro.

Así también, Valentino se sinceró en cuanto a la lealtad que tiene en una amistad, pues, es muy selectivo al momento de construir un vínculo con otras personas:

“Descubrí que la amistad vale más allá del dinero, está bien tener sentimientos y eres merecedor de que te quieran. Ser fiel a ti mismo y debes ser merecedor”, expresó Valentino Lázaro.

¿Cómo ha sido la participación de Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Valentino Lázaro ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al ser uno de los participantes de La casa de los famosos Colombia.

Así ha sido el paso de Valentino Lázaro en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Así también, se ha ganado el cariño por parte de los internautas tras los diferentes acontecimientos que ha presentado dentro de La casa de los famosos Colombia.