Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Valentino Lázaro se sinceró ante algunas vulnerabilidades que ha tenido en su vida: ¿qué dijo?

Valentino Lázaro rompió el silencio tras algunas inseguridades que ha tenido en su vida en video con el Flaco Solórzano.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Valentino Lázaro se sinceró ante algunas vulnerabilidades que ha vivido en su vida: ¿qué dijo?
¿Qué confesión hizo Valentino Lázaro en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Valentino Lázaro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Valentino ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas redes sociales tras confesar algunos detalles de su vida personal tras los diferentes acontecimientos que ha vivido a lo largo de su vida.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la confesión que hizo Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Valentino Lázaro se ha destacado no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por todos los detalles que ha presentado al ser uno de los participantes de La casa de los famosos Colombia.

Valentino Lázaro se sinceró ante algunas vulnerabilidades que ha vivido en su vida: ¿qué dijo?
Esto dijo recientemente Valentino Lázaro en sus redes sociales. | Foto: Canal RCN

Por su parte, el creador de contenido ha acaparado la atención mediática al revelar algunos detalles de su vida personal, en especial, por como lo han analizado las personas por la personalidad que ha tenido.

Por esta razón, Valentino abrió su corazón recientemente tras confesar varios acontecimientos de su vida personal, en especial, por revelar que ha enfrentado algunas complicaciones a nivel personal al demostrar su rudeza en su vida personal, pues, expresó las siguientes palabras:

“Siento que he tratado de ocultar que no soy empático, pues a veces siento que no merezco empatía de los demás y siento que, si me muestro un poco más rudo, van a pensar que van a pasar por encima de mí, interpreté a Valentino, no me gusta que me vean débil, me acostumbré a ser el que da y no el que recibe”, agregó Valentino Lázaro.

Así también, Valentino se sinceró en cuanto a la lealtad que tiene en una amistad, pues, es muy selectivo al momento de construir un vínculo con otras personas:

Artículos relacionados

“Descubrí que la amistad vale más allá del dinero, está bien tener sentimientos y eres merecedor de que te quieran. Ser fiel a ti mismo y debes ser merecedor”, expresó Valentino Lázaro.

¿Cómo ha sido la participación de Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Valentino Lázaro ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al ser uno de los participantes de La casa de los famosos Colombia.

Valentino Lázaro se sinceró ante algunas vulnerabilidades que ha vivido en su vida: ¿qué dijo?
Así ha sido el paso de Valentino Lázaro en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Así también, se ha ganado el cariño por parte de los internautas tras los diferentes acontecimientos que ha presentado dentro de La casa de los famosos Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Aura Cristina Geithner manifestó que no fue fácil inclinarse por Tormenta. Aura Cristina Geithner

Aura Cristina Geithner se quebró al sentirse decepcionada de Tormenta: “¿Dónde está la lealtad?”

Aura Cristina Geithner siente que debe cambiar de estrategia al sentirse excluida por Tormenta en la prueba de Beneficio y Castigo.

Nicolás Arrieta se mostró de acuerdo con el cierre de la habitación Tormenta. La casa de los famosos

Nicolás Arrieta celebró el cierre de la habitación Tormenta y reveló sus razones

Nicolás Arrieta respaldó la decisión de Mariana Zapata de cerrar la habitación Tormenta y dio su contundente opinión.

Karina García estuvo tres días en La casa de los famosos Colombia 3. Karina García

Karina García dejó un poderoso mensaje antes de marcharse de La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Karina García les habló a los participantes antes de dejar La casa de los famosos y los invitó a disfrutarse más esta experiencia.

Lo más superlike

Johanna Fadul emociona al cargar a un bebé Johanna Fadul

Johanna Fadul enternece en redes al aparecer con una bebé en brazos: ¿es suyo?

Johanna Fadul apareció con un bebé en redes y despertó ilusión entre sus seguidores sobre su deseo de ser mamá

Christian Nodal compartió una romántica foto con Ángela Aguilar. Christian Nodal

¡Fin de las especulaciones! Christian Nodal reaccionó ante rumores de separación con Ángela Aguilar

Muere famosa influencer brasileña Tamyris Teixeira Santos Influencers

Hallan sin vida a reconocida influencer fitness en playa de Brasil tras días desaparecida: esto se sabe

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira? Shakira

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira?

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento