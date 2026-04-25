Nicolás Arrieta celebró el cierre de la habitación Tormenta y reveló sus razones

Esta semana fue decisiva en La casa de los famosos Colombia. Estuvo permitido el complot y una habitación se cerró; Mariana Zapata fue quien tomó la decisión definitiva sobre el destino de los cuartos de la casa más famosa.

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Mariana tomó la decisión de que se cerrara la habitación Tormenta y eso dejó muy triste y decepcionada a Alexa Torrex. Aun así, no había marcha atrás y ahora todas las celebridades conviven en el mismo cuarto.

¿Por qué Nicolás Arrieta celebró el cierre de la habitación Tormenta en La casa de los famosos Colombia?

Nicolás Arrieta dio su opinión de ese hecho y se mostró de acuerdo. El creador de contenido y comentarista de La casa de los famosos reveló sus razones para celebrar esa noticia.

Nicolás Arrieta contó que el entorno en la habitación Tormenta era más difícil. / (Foto del Canal RCN)

“A mí me encanta Calma. Fin del comunicado. Calma for life y ya”, expresó Arrieta, quien fue habitante de La casa durante 42 días.

Realmente, si lo piensas, es más inteligente cerrar Tormenta porque los colores de Tormenta son invasivos. El amarillo es súper invasivo, incómodo. En cambio, Calma, es el mejor cuarto porque los colores son calmados, puedes dormir relajado, es tranquilo, pero Tormenta te estresa

Juanse Laverde respaldó a Nicolás y contó que, efectivamente, estar en Tormenta era “horrible”, pues los colores y la decoración hacían difícil descansar y estar relajado.

¿Por qué Alexa Torrex lloró al confirmarse el cierre de la habitación Tormenta en La casa de los famosos?

Alexa Torrex fue la más afectada con el cierre de Tormenta y rompió en llanto. Aunque sus compañeros trataron de consolarla, hasta Karina García quiso darle ánimo, la cucuteña rechazó la decisión de Mariana Zapata y expresó todo su malestar.

Sin embargo, en redes sociales, Jhorman Toloza, exprometido de Alexa, cuestionó la reacción de ella y lanzó una polémica frase sobre el resonado final de su relación.

Alexa Torrex rompió en llanto al confirmarse el cierre de la habitación Tormenta. Foto: RCN

En un corto, pero muy contundente mensaje, Jhorman cuestionó la actitud de su expareja al mencionar que ni siquiera lloró de esa manera cuando dio por terminada su relación con él frente a toda Colombia.

"Lloraron más por un cuarto que por mí, jajajaja, menos mal el cuarto de ella no me lo llevo", escribió Jhorman en sus redes.

¿Cómo ha reaccionado Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, ante la participación de ella en La casa de los famosos?

Jhorman Toloza ha estado muy atento a la participación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia y cuando tuvo la oportunidad de visitarla causó revuelo por sus palabras.

En ese momento, Alexa había tenido una confrontación con Juanda Caribe y Jhorman aprovechó eso para criticar al barranquillero, incluso, le dejó de “regalo” una prenda de vestir femenina.

Posteriormente, Jhorman también reaccionó al ‘shippeo’ de ella con Tebi Bernal. Aunque al principio se mantuvo firme con la cucuteña, finalmente decidió acabar la relación y hasta le entregó a la familia de la influenciadora el manejo de unas cuentas que tenía.

Sin embargo, hay algunos que especulan que Jhorman y Alexa volverán tras el final de La casa de los famosos; uno de ellos es Emiro Navarro. El exparticipante hizo una apuesta con Toloza, asegurando que esa relación renacerá tras el reality.

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Por ahora, Jhorman está convencido de que eso no pasará, pero se mantiene muy atento a todo lo que ocurre con su exprometida en el famoso reality.