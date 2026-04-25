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Alexa Torrex y Beba sorprendieron al darse un beso en La casa de los famosos: así fue el momento

En medio de su beneficio, Beba notó que Alexa Torrex quería darle un beso y decidió seguir sus instintos.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Beba y Alexa Torrex se besaron en La casa de los famosos.
Alexa Torrex y Beba de la Cruz protagonizaron un beso en La casa de los famosos. Fotos: RCN

Una nueva e inesperada situación se presentó en La casa de los famosos Colombia. Esta vez, la protagonizaron Alexa Torrex y Beba de la Cruz. Las participantes, que llegaron a ser enemigas, terminaron dándose un romántico beso.

¿Cómo fue el beso que se dieron Alexa Torrex y Beba en La casa de los famosos Colombia?

En medio de la actividad de beneficio que disfrutaron los habitantes que hicieran parte del cuarto Tormenta, Beba y Alexa tuvieron un inesperado acercamiento.

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Tebi Bernal, Alejandro Estrada, Beba y Alexa se pusieron de pie y pretendían irse de la terraza, pero la barranquillera soltó un comentario que llamó la atención. La deportista afirmó que la cucuteña quería darle un beso.

En primer lugar, efectivamente, se dieron un beso, el cual duró apenas unos instantes. Pero Tebi avivó el momento y las instó a intentarlo de nuevo, esta vez, un poco más apasionado.

Alexa Torrex y Beba decidieron besarse en La casa de los famosos.
Beba confesó que nunca había besado a una mujer. Fotos: RCN

Alexa y Beba le dieron rienda suelta a sus impulsos y se dieron un nuevo beso que duró algunos segundos. Tebi y Alejandro presenciaron todo y celebraron lo que pasaba.

Antes de hacer contacto con los labios de Alexa, Beba confesó que nunca había pesado a una mujer, por lo que el hecho llamó mucho más la atención.

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Pero Alexa no se conformó con eso, posteriormente se quedó hablando con Tebi Bernal y le dijo que es evidente la química que existe entre ambos. Además, le recordó que estaban solteros.


Alexa le insistía en que se dejaran llevar por sus sentimientos, pero Tebi afirmaba que buscaba “protegerla” y que cuando tuviera más años lo entendería.

Pese a eso, Alexa se mostró segura de lo que siente y le dio un beso a Bernal, dejando más que claro que el gusto que existe entre ambos es genuino y no se trataría de una estrategia.

¿Alexa Torrex y Tebi Bernal se darán una oportunidad en La casa de los famosos Colombia?

Los acercamientos entre Tebi Bernal y Alexa Torrex comenzaron como parte de una estrategia para generar contenido y atraer más seguidores, pero a medida que pasaron los días un fuerte sentimiento creció entre ambos.

Los participantes han dormido en la misma cama en más de una ocasión y así se evidenció en esta semana. El paisa y la cucuteña se arruncharon y protagonizaron momentos muy románticos.

El mensaje de Alejandra Salguero tras el beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia
En medio de su conversación, Alexa besó de nuevo a Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

Hasta ahora, ninguno de los dos ha pensado en iniciar una relación seria, pero está claro que existe un claro interés entre ambos.

El ‘shippeo’ entre Alexa y Tebi ha causado tanto revuelo que sus parejas del exterior decidieron terminar sus respectivas relaciones. En el caso de Alexa, Jhorman Toloza afirmó que no volverá con la cucuteña, incluso, ya entregó las cuentas de la participante a su familia. Entre tanto, Alejandra Salguero, quien fuera pareja de Tebi, también tomó medidas radicales ante las escenas protagonizadas por Bernal.

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En un reciente congelado, Sofía Jaramillo le dijo a Tebi que tenía “luz verde” para iniciar una relación con Alexa, situación que, sin embargo, generó gran confusión en él.

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