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Yuli Ruiz causó revuelo al asegurar que Tebi Bernal rechazó a Alexa Torrex: "dignidad niñas"

Yuli Ruiz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, habló sin filtros y expuso su opinión sobre el shippeo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yuli Ruiz, Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz lanzó controversial opinión sobre Tebi y Alexa. Foto | Canal RCN.

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue siendo motivo de amores y odios entre los televidentes, especialmente por varias situaciones controversiales que no pasan desapercibidas y dividen opiniones en redes sociales.

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¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre el 'shippeo' entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Sin duda, una de los temas que más polémica ha generado, es el shippeo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, un romance que no solo ha dado de qué hablar al interior de la casa, sino también afuera, pues hay quienes aplauden lo que está sucediendo y otros que lo desaprueban.

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A raíz de la evidente cercanía entre los dos participantes, Yuli Ruiz exparticipante de esta temporada, también se unió al debate para dar a conocer su postura frente a esta situación, opinión que no fue muy recibida por parte de algunos de sus seguidores.

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"¿Cómo no entender el rechazo?", escribió la modelo y empresaria en sus historias. Junto a sus palabras, Ruiz compartió un corto video en el que registró a Alexa y Tebi por algunos segundos, mientras se logra observar a la cucuteña abrazando al paisa pero este al parecer le habría volteado la cara para evitar besarla.

Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Yuli Ruiz sobre el shippeo entre Alexa y Tebi. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la polémica opinión que lanzó Yuli Ruiz sobre el romance entre Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Como era de esperarse, el punto de vista de Yuli, provocó una ola de reacciones entre sus seguidoras, especialmente mujeres, quienes no se quedaron con nada y no dudaron en unirse a la conversación.

"Dios y diciéndole migajera a Karola, ella se pasa", "Si entras a un congelado dile que no ruegue amor donde no hay", "De verdad Alexa se pasa", "Uy si, le gusta pasar pena", "Mi reina ya estás afuera, supéralo", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz opinó sin filtro sobre el romance entre Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Entretanto, fans del formato y de los participantes, continúan conectados al 24/ para conocer de primera mano qué ocurre en la casa más famosa del país, especialmente con el shippeo entre Torrex y Bernal.

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