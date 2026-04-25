Salomón Bustamante lanzó controversial opinión tras beso de Beba y Alexa en La casa de los famosos

Si algo ha demostrado esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, es que cualquier cosa puede pasar, y una prueba de ello fue precisamente el beso que protagonizaron Beba de la Cruz y Alexa Torrex.

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¿Beba y Alexa se besaron en La casa de los famosos Colombia? Esto sucedió

A raíz del sorpresivo beso que se dieron ambas participantes frente a sus compañeros de juego, televidentes y seguidores del programa no se guardaron su opinión al respecto, pues, como era de esperarse, inundaron las redes con cientos de comentarios en los expresaron su punto de vista sin filtro.

Uno de ellos fue Salomón Bustamante, quien frecuentemente opina sobre las situaciones que se dan en la casa, siendo el beso entre las mujeres une de ellas, pues, fiel a su humor no dudó en unirse a la conversación.

"Recuerden las palabras de la gran filósofa colombiana, hombre con hombre y mujer con mujer..." escribió el reconocido presentador haciendo referencia a la respuesta que dio una reina durante un certamen de belleza.

Salomón Bustamante opinó sin filtro sobre el beso entre Beba y Alexa. Foto | Canal RCN.

¿Por qué se besaron Alexa Torrex y Beba de la Cruz en La casa de los famosos Colombia?

Y a propósito de este controversial beso, cabe señalar que, el momento se dio en medio de la fiesta que hicieron los participantes por motivo de la celebración del cumpleaños de Tebi Bernal, un beneficio que obtuvieron luego de que Alexa y Valentino Lázaro cumplieran la misión que les otorgó el Jefe.

Dicho esto, la cercanía entre ambas surgió luego de que la misma Beba dijera que Alexa quería un beso con ella desde hace rato, por lo que, segundos después, la tomó de rostro y juntas se dieron un corto beso que desató risas en Tebi Bernal y Alejandro Estrada.

Beba y Alexa protagonizaron beso en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, las cosas no se quedaron allí, pues una vez más la barranquillera intervino para decir que el beso estuvo muy flojo, asegurando que nunca se había besado con una mujer.

Acto seguido, tanto Beba como la cucuteña, proceden a acercarse para darse otro beso que se extendió por varios segundos.

Por ahora, la inesperada escena sigue generando debate entre los internautas, quienes por un lado, se mostraron en desacuerdo con lo sucedido, y otros, aprobaron la cercanía que poco a poco ha ido creciendo entre las dos habitantes de la casa.