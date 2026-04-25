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Poncho Zuleta le dio beso en la boca a una seguidora y desata una ola de reacciones

Poncho Zuleta se acercó más de la cuenta a una seguidora y le dio un beso en la boca mientras ella grababa el momento.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Poncho Zuleta le dio un beso a una seguidora en medio de un concierto.
Poncho Zuleta se acercó más de la cuenta a una fanática y le dio un beso. Foto: RCN

Poncho Zuleta protagonizó una situación que ha desatado reacciones de todo tipo en redes sociales. El veterano cantante se mostró muy cercano con una seguidora que asistió a uno de sus conciertos.

¿Cómo fue el beso que Poncho Zuleta le dio a una seguidora y que ha causado polémica?

El intérprete de música vallenata ofreció un show en una ciudad de Estados Unidos y aprovechó para compartir con una fanática que tenía gran interés en estar cerca de él.

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La grabación en mención muestra a Poncho junto a la mujer que tenía su celular en su mano y todo el tiempo registraba lo que pasaba.

En un momento dado, Poncho decide buscar la boca de la fanática y se dan un beso que dura algunos instantes. La seguidora no evidenció incomodidad ni rechazo, al contrario, todo el tiempo estuvo sonriendo.


La situación ha desatado una ola de reacciones en redes sociales; algunas a favor, pero otras, no tanto. Sin embargo, la mayoría destacaron que la mujer pudo cumplir el sueño de besar en la boca a un reconocido artista colombiano.

“El maestro no desaprovechó esa oportunidad”, “lo que hace la plata”, “ella lo que tiene a él sueño que le arreglen el bolsillo”, “algo parecido a un abuelo con su nieta”, “otra Frunita que cosas con este señor él no se ubica”, comentaron algunos internautas.

Poncho Zuleta no hizo eco de la situación, pues en redes sociales no ha hecho una mención al respecto. Por ahora, el artista está enfocado en llevar su música a Estados Unidos, donde se encuentra en medio de una gira internacional.

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En distintas publicaciones, Zuleta ha dejado en evidencia su alegría y felicidad por compartir con fans de otro país. En un video publicado en su cuenta personal, se le ve ofreciendo su show ante un gran número de seguidores, además, destaca el valor de los latinos en tierras estadounidenses.

Poncho Zuleta aprovechó la ocasión y besó en la boca a una seguidora.
Poncho Zuleta es reconocido en Colombia como 'El pulmón de oro'. Foto: RCN

¿Por qué Poncho Zuleta se hizo viral en redes sociales tras la muerte de Yeison Jiménez?

Tras la muerte de Yeison Jiménez, Poncho Zuleta se hizo viral en redes sociales. El cantante confundió el nombre del caldense con el de Jessi Uribe, desatando una ola de memes y reacciones en redes.

Poncho estaba dando un concierto cuando pidió un minuto de silencio. Sin embargo, en vez de mencionar a Yeison, pronunció el nombre de Jessi.

Como era de esperarse, las palabras del intérprete no fueron tomadas con la seriedad que él quería, pues el error llevó a que muchos hicieran caso omiso a su llamado y no se mantuvieran en silencio como él lo pidió.

Hermana de Yeison Jiménez lo recuerda con emotiva foto a meses de su muerte
Poncho Zuleta quiso rendirle homenaje a Yeison Jiménez, pero confundió su nombre con el de Jessi Uribe. (Foto Canal RCN)

‘El pulmón de oro del vallenato’ reconoció su error y dejó unas llamativas palabras por las críticas que alcanzó a recibir en redes sociales.

De acuerdo con Poncho, su error no pasó desapercibido entre los internautas, pues tal y como él lo mencionó, "las redes no perdonan", por lo que rápidamente se convirtió en tendencia al dividir opiniones entre los usuarios en redes.

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Seguidamente, agregó que todo se trató de un lapsus y destacó que mantiene una buena relación con artistas de otros géneros, incluyendo a Jessi Uribe.

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