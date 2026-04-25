David Polanía, hijo de La Gorda Fabiola y ‘Polilla’, se sinceró y contó nuevos detalles de cómo salió del clóset. El creador de contenido habló de la reacción que hubo en su familia al revelarse su orientación.

¿Cómo reaccionaron 'Polilla' y La Gorda Fabiola ante la noticia de la salida del clóset de su hijo David?

Polanía habló sin tapujos del tema en medio de una charla en ‘Qué hay pa’ dañar’. Allí, Diego Sáenz le preguntó directamente sobre el momento en que decidió contarle la verdad a su familia, una de las más reconocidas en la comedia colombiana.

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“Hay que decirlo. Es un privilegio que, en un país tan h*mo*óbico como Colombia, tu familia te apoye tras un momento de vulnerabilidad tan grande como lo es una salida del clóset. Uno está expuesto a las personas, al qué dirán y hay personas que te van a apoyar y otras que no te van a apoyar”, expresó David. "Es muy bonito saber que en medio de un momento tan vulnerable tú encuentras una familia que te quiere, te apoya y está dispuesta a entender tu mundo. Ese mundo nuevo, incierto, que tú también vas a empezar a conocer. Qué bonito hacerlo a través del humor y del amor que es lo que nos caracteriza”.

El hijo de la fallecida comediante, La Gorda Fabiola, destacó que “no solamente fue un proceso para mí de salir del clóset, sino de ellos de aprender de este nuevo mundo”.

Polanía, además, pidió un poco de empatía e invitó a las familias que están atravesando una situación similar que apoyen a un ser querido que quiera salir del clóset.



Las palabras del creador digital generaron mucho eco en redes sociales y provocaron reacciones positivas, en muchas de las cuales destacaron la personalidad y el activismo de Polanía por mostrarse de forma auténtica.

“Eres un ser maravilloso”, “mil bendiciones”, “cómo siempre una excelente entrevista mi David bendiciones”.

¿Quién es David Polanía, el hijo de 'Polilla' y La Gorda Fabiola, que habló sin rodeos de su orientación?

David Polanía es muy activo en redes sociales, especialmente en Instagram, donde suma 194 mil seguidores. A través de esta red social, comparte contenido de su día a día, de su vida laboral, así como profesional. Además, suele presumir a su actual pareja.

Igualmente, Polanía aprovecha este espacio para recordar a su madre, quien falleció en septiembre del 2024 y construyó una importante carrera en Colombia a través de la comedia y la actuación.

David tiene una relación muy estable con Alejandro Rodríguez y recientemente celebraron el cumpleaños de este último.

El hijo de La Gorda Fabiola se mostró tranquilo por la forma en que sus padres lo apoyaron en su proceso de salir del clóset. Foto: Freepik

En su cuenta de Instagram, el hijo de ‘Polilla’ le dedicó una publicación y un mensaje cargado de mucho amor.

“Un 08 de abril del 2000, el universo presenciaba tu llegada al mundo, uno que has empeñado por mejorar día a día con tu carisma, esfuerzo, berraquera e inteligencia. Eres luz para los días oscuros, esperanza ante la adversidad y un ejemplo para quienes tenemos el privilegio de tenerte en nuestras vidas”, escribió en dicha publicación Polanía, evidenciando el gran amor que los une.

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La pareja, de hecho, creó una cuenta conjunta para mostrar contenido de sus momentos juntos y de paso generar conciencia y respeto hacia su orientación.