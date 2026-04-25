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Juanse Laverde reveló que Jhorman Toloza le pidió perdón, ¿cuál fue la razón?

Juanse Laverde contó detalles de su encuentro con Jhorman Toloza y reveló que quiso aclarar varios asuntos con el exprometido de Alexa Torrex.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Juanse Laverde contó que Jhorman Toloza le pidió perdón.
Juanse Laverde habló de su inesperado encuentro con el ex de Alexa Torrex. Fotos: RCN

Juanse Laverde hizo un lanzamiento musical y allí contó con un invitado muy inesperado: asistió Jhorman Toloza, el exprometido de Alexa Torrex que ha causado revuelo por sus reacciones al ver a la cucuteña dándole besos a Tebi Bernal.

¿Por qué Jhorman Toloza, ex de Alexa Torrex, le pidió perdón a Juanse Laverde?

En charla con ‘Buen Día, Colombia’ de RCN, el exhabitante de La casa de los famosos dijo que al ver a Jhorman no dudó en confrontarlo por lo que había dicho de él mientras fue participante del reality.

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En primer lugar, Juanse se mostró muy sorprendido al ver a Jhorman en su lanzamiento y reconoció que no esperaba verlo ahí, más ahora que enfrenta un dilema por la compleja situación que vive con Alexa.

Juanse Laverde confesó cómo se sintió tras su salida de La casa de los famosos
Juanse Laverde contó que cuando vio a Jhorman Toloza de inmediato pensó en confrontarlo. / (Foto del Canal RCN)

El joven artista contó que todo empezó cuando coincidieron en un evento. Allí, Laverde se le acercó y le exigió explicaciones por sus palabras contra él. El exprometido de Alexa terminó reculando y le pidió disculpas al exparticipante.

Juanse vio como un buen gesto esa acción y por ende decidió invitarlo al evento de lanzamiento de su nuevo álbum musical. Aunque no esperaba verlo ahí, finalmente se llevó una gran sorpresa.


“Me pidió perdón”, destacó Juanse y agregó que Jhorman estaría viviendo el karma al ver el romance entre su exprometida y Tebi en La casa de los famosos.

“Jhorman es chévere, me cae bien”, dijo además Laverde, quien retomó su carrera musical tras su paso de varias semanas por La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál fue la apuesta que hicieron Jhorman Toloza y Emiro Navarro sobre Alexa Torrex?

Jhorman Toloza no solo asistió al lanzamiento musical de Juanse, también hizo una apuesta con Emiro Navarro, a quien pronto veremos en las cocinas de MasterChef Celebrity.

Según contó Nicolás Arrieta, se dirigía, justamente, a ese evento de Juanse cuando se encontró con Toloza, quien lo invitó a subir a su carro. Posteriormente, se encontraron a Emiro y los tres terminaron en el mismo vehículo y conversando sobre lo que ha pasado en La casa de los famosos.

Emiro Navarro terminó conversando con el ex de Alexa Torrex.
Emiro Navarro hizo una llamativa apuesta con el exprometido de Alexa Torrex. Fotos: RCN

En ese momento, Navarro le lanzó una apuesta a Jhorman y le aseguró que volverá con Alexa cuando ella salga de la casa más famosa. Pero Toloza afirma que no será así, incluso, ya ha dejado claro que le dio a la familia de la cucuteña el control de las cuentas que manejaba.

Lo cierto es que el ‘shippeo’ entre Alexa y Tebi también afectó a la pareja que tenía el deportista y creador de contenido. Alejandra Salguero tomó distancia de Tebi y estaría dispuesta a no seguir con él.

¿Alexa Torrex está dispuesta a iniciar una relación seria con Tebi Bernal?

Entre tanto, en La casa de los famosos, Alexa quiere aprovechar su soltería y ha tratado de fortalecer su vínculo con Tebi, aunque él no está completamente seguro. En una reciente cena, Alexa le dio un beso y le dijo que ya no tienen de qué preocuparse, pues están solteros. Aun así, Tebi sigue dudando de darse una oportunidad en el amor con la otrora habitante de Tormenta.

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Por ahora, hay mucha expectativa de lo que pasará cuando ambos salgan de La casa. Alexa tendrá que ponerle la cara a Jhorman, mientras que Tebi igualmente tendría una conversación decisiva con Alejandra Salguero.

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