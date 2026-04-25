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Dani Duke recibe fuertes advertencias tras la visita de La Liendra a zona de tolerancia, ¿qué pasó?

Dani Duke, novia de La Liendra, recibió fuertes advertencias tras infiltrarse en una zona de tolerancia para grabar un documental.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Liendra y su visita a zona de tolerancia desata advertencias contra Dani Duke
La Liendra y su visita a zona de tolerancia desata advertencias contra Dani Duke. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido Mauricio Gómez ‘La Liendra’ volvió a generar polémica tras su reciente visita a una zona de tolerancia en Medellín, donde ingresó como parte de la grabación de su próximo documental. Sin embargo, la situación escaló cuando si novia Dani Duke recibió fuertes advertencias que encendieron las alarmas sobre los riesgos y límites de este tipo de incursiones en espacios sensibles.

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¿Cuáles fueron las advertencias que recibió Dani Duke y La Liendra?

Durante la tarde de este sábado 25 de abril, La Liendra generó gran preocupación entre sus seguidores al revelar que, tras su más reciente inmersión en una peligrosa zona de tolerancia de Medellín, tanto él como su novia Dani Duke comenzaron a recibir fuertes advertencias por parte de grupos armados, en las que les exigen no lanzar su documental o, de lo contrario, tomarán acciones en su contra.

La Liendra se infiltra en zona de tolerancia con cámara oculta y lo descubren
La Liendra se infiltra en zona de tolerancia con cámara oculta y lo descubren. (Foto Canal RCN | Freepik).

Según relató en un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula una gran cantidad de seguidores, durante las últimas horas había recibido una serie de advertencias.

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“Paren las advertencias, no más mensajes a mi equipo de trabajo, a mi pareja, a mí directo… Puras personas que hacen parte supuestamente de grupos armados me están escribiendo que si saco el documental me voy a meter en problemas con ellos, que porque me les metí a la zona a grabar”.

Sin embargo, lejos de retractarse de su decisión de seguir adelante con su proyecto audiovisual, el creador de contenido afirmó que continuará con este proyecto, no sin antes darles una garantía a las personas que estarían detrás de las advertencias: proteger su identidad y la ubicación del lugar

Esto debido a que él había crecido en un barrio humilde y bastante peligroso y que sabía muy bien qué temas no se debían tocar.

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“Así que mi documental sí va a salir, es una decisión que ya tomé, y tranquilo que aunque no es lo correcto yo los voy a cuidar a ustedes, porque no me interesa ni mostrar la cara, ni ubicaciones, ni buscar cómo trabajan ustedes, no, yo voy a documentar una realidad sin entrar en detalles en el negocio de ustedes, así que relájense, yo sapo no soy”.

¿Cuándo se estrenará el documental de La Liendra sobre zonas de tolerancia?

El creador de contenido también aprovechó el momento para revelar cuándo se estrenaría su documental, siendo la fecha oficial el próximo domingo 26 de abril a través de su canal de YouTube.

“El documental sale mañana y pueden estar tranquilos”, concluyó el creador de contenido, generando expectativa entre sus seguidores por el estreno de su nuevo proyecto en YouTube.

La Liendra vivió susto en zona de tolerancia: trabajadora pensó que era policía
La Liendra vivió susto en zona de tolerancia: trabajadora pensó que era policía. (Foto Canal RCN | Freepik).
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