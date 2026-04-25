Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Revelan el último y lujoso regalo que Yeison Jiménez le dio a su mamá antes de morir

En medio de la celebración del cumpleaños de la madre de Yeison Jiménez, seguidores del artista compartieron foto del millonario obsequio.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en el Megaland.
El lujoso regalo que Yeison Jiménez le dio en vida a su mamá. Foto | Canal RCN.

El pasado viernes 24 de abril, Luz Mery Galeano, madre del fallecido cantante Yeison Jiménez, celebró su cumpleaños. El festejo que reunió a varios integrantes de la familia, se convirtió en un momento en el que seguidores del artista lo recordaron y así mismo enviaron amorosos mensajes en medio del dolor por su ausencia en esta fecha especial.

Artículos relacionados

¿Cuál el último lujoso regalo que Yeison Jiménez le hizo a su mamá en vida?

A raíz de la celebración de los cumpleaños de la mujer que le dio la vida al gran Yeison Jiménez, en las últimas horas empezó a circular una fotografía de uno de los lujosos regalos que el intérprete le dio su madre antes de fallecer.

Artículos relacionados

Se trata de una millonaria camioneta color negro con la que el recordado cantante quiso devolverle un poco a su mamá todo el esfuerzo y el esmero que hizo para sacarlo a él y sus hermanas adelante, un gesto que hoy más que nunca habla de su nobleza y gran corazón.

Artículos relacionados

En medio del profundo dolor que genera la ausencia de Yeison en los cumpleaños de su mamá, algunos internautas aprovecharon para enviar amorosos mensajes con los que lamentaron una vez más su pérdida.

"El dolor de perder a un hijo no se reemplaza ni con otro hijo, te abrazo Lucy", "Bendiciones en tu día feliz cumpleaños", "Dios mío, cómo superar a un hijo como Yeison", "Muchas felicidades que Dios la llene de bendiciones y fuerzas para seguir adelante", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Yeison Jiménez en Buen día Colombia.
Seguidores recuerdan el lujoso regalo que le dio a su mamá. Foto | Canal RCN.

¿Cómo fue la celebración del cumpleaños de la mamá de Yeison Jiménez?

De acuerdo con las publicaciones que hicieron los familiares del cantante en redes sociales, el festejo se habría realizado en uno de los establecimientos del cantante, lugar al que llegaron los más allegados para celebrar un año más de vida de esta gran mujer.

Yeison Jiménez en los Premios Juventud.
la lujosa camioneta que Yeison Jiménez le dio a su mamá antes de fallecer. Foto | Canal RCN.

Lina Jiménez, una de las hermanas de Yeison, compartió detalles de cómo se vivió este día especial, en donde además hizo presencia la cantante Francy, quien llegó para poner a cantar a todos los presentes y amenizar el encuentro.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeison Jiménez en Los Premios Juventud. Yeison Jiménez

Reviven el último mensaje de cumpleaños que Yeison Jiménez le dedicó a su mamá: "mi amor eterno"

En medio de la celebración del cumpleaños de la madre de Yeison Jiménez, salió a la luz el mensaje que el cantante le escribió hace un año.

La Liendra y su visita a zona de tolerancia desata advertencias contra Dani Duke La Liendra

Dani Duke recibe fuertes advertencias tras la visita de La Liendra a zona de tolerancia, ¿qué pasó?

Dani Duke, novia de La Liendra, recibió fuertes advertencias tras infiltrarse en una zona de tolerancia para grabar un documental.

Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Tebi Bernal frenó en seco a Alexa Torrex ante su interés de estar juntos tras salir del reality: "no va a pasar"

En medio de una incómoda conversación, Alexa Torrex expresó su deseo de estar con Tebi en la casa, sin embargo, él le hizo saber que no quiere lo mismo.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta se mostró de acuerdo con el cierre de la habitación Tormenta. La casa de los famosos

Nicolás Arrieta celebró el cierre de la habitación Tormenta y reveló sus razones

Nicolás Arrieta respaldó la decisión de Mariana Zapata de cerrar la habitación Tormenta y dio su contundente opinión.

Christian Nodal compartió una romántica foto con Ángela Aguilar. Christian Nodal

¡Fin de las especulaciones! Christian Nodal reaccionó ante rumores de separación con Ángela Aguilar

Muere famosa influencer brasileña Tamyris Teixeira Santos Influencers

Hallan sin vida a reconocida influencer fitness en playa de Brasil tras días desaparecida: esto se sabe

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira? Shakira

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira?

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento