Revelan el último y lujoso regalo que Yeison Jiménez le dio a su mamá antes de morir

El pasado viernes 24 de abril, Luz Mery Galeano, madre del fallecido cantante Yeison Jiménez, celebró su cumpleaños. El festejo que reunió a varios integrantes de la familia, se convirtió en un momento en el que seguidores del artista lo recordaron y así mismo enviaron amorosos mensajes en medio del dolor por su ausencia en esta fecha especial.

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¿Cuál el último lujoso regalo que Yeison Jiménez le hizo a su mamá en vida?

A raíz de la celebración de los cumpleaños de la mujer que le dio la vida al gran Yeison Jiménez, en las últimas horas empezó a circular una fotografía de uno de los lujosos regalos que el intérprete le dio su madre antes de fallecer.

Se trata de una millonaria camioneta color negro con la que el recordado cantante quiso devolverle un poco a su mamá todo el esfuerzo y el esmero que hizo para sacarlo a él y sus hermanas adelante, un gesto que hoy más que nunca habla de su nobleza y gran corazón.

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En medio del profundo dolor que genera la ausencia de Yeison en los cumpleaños de su mamá, algunos internautas aprovecharon para enviar amorosos mensajes con los que lamentaron una vez más su pérdida.

"El dolor de perder a un hijo no se reemplaza ni con otro hijo, te abrazo Lucy", "Bendiciones en tu día feliz cumpleaños", "Dios mío, cómo superar a un hijo como Yeison", "Muchas felicidades que Dios la llene de bendiciones y fuerzas para seguir adelante", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Seguidores recuerdan el lujoso regalo que le dio a su mamá. Foto | Canal RCN.

¿Cómo fue la celebración del cumpleaños de la mamá de Yeison Jiménez?

De acuerdo con las publicaciones que hicieron los familiares del cantante en redes sociales, el festejo se habría realizado en uno de los establecimientos del cantante, lugar al que llegaron los más allegados para celebrar un año más de vida de esta gran mujer.

la lujosa camioneta que Yeison Jiménez le dio a su mamá antes de fallecer. Foto | Canal RCN.

Lina Jiménez, una de las hermanas de Yeison, compartió detalles de cómo se vivió este día especial, en donde además hizo presencia la cantante Francy, quien llegó para poner a cantar a todos los presentes y amenizar el encuentro.