Reviven el último mensaje de cumpleaños que Yeison Jiménez le dedicó a su mamá: "mi amor eterno"

El pasado 24 de abril, Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez,una fecha muy especial pero que estuvo marcada por la nostalgia y la tristeza de no poder celebrarla junto a su fallecido hijo.

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¿Cuál fue el último mensaje de cumpleaños que Yeison Jiménez le dedicó a su mamá en sus cumpleaños?

En medio de la emotividad que generó este festejo, seguidores del cantante recordaron el último mensaje de cumpleaños que su ídolo le dedicó a su mamá el 24 de abril del año pasado, una fecha que por supuesto Yeison no dejó pasar por alto, pues fiel a ese gran amor que demostraba por sus seres queridos, también celebró la vida de esta mujer un año atrás.

"Mi amor eterno, la mujer más fuerte del mundo, la que nunca nos acostó sin comer, te amo madre mía feliz cumpleaños", escribió Jiménez en una publicación que hoy duele más que nunca.

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En el comentado post, se puede apreciar al cantante de música popular posando a la cámara junto a Luz Mery mientras ambos disfrutan de una noche especial en un restaurante.

Este fue el último mensaje de cumpleaños que Yeison Jiménez le dio a su mamá. Foto | Canal RCN.

Sin duda, una de las imágenes que más llamó la atención, fue una en la que aparecen nuevamente juntos y se observa a Yeison dándole un beso en la mejilla.

¿Cómo fue la celebración del cumpleaños de la mamá de Yeison Jiménez?

De acuerdo con las publicaciones que hicieron los familiares del cantante en redes sociales, el festejo se habría realizado en uno de los establecimientos del cantante, lugar al que llegaron los más allegados para celebrar un año más de vida de esta gran mujer.

Seguidores de Yeison Jiménez el último mensaje de cumpleaños que le dedicó a su mamá. Foto | Canal RCN.

Lina Jiménez, una de las hermanas de Yeison, compartió detalles de cómo se vivió este día especial, en donde además hizo presencia la cantante Francy, quien llegó para poner a cantar a todos los presentes y amenizar el encuentro.

Hoy, un año después desde aquel carrusel de fotos con la mujer que le dio la vida, seguidores del intérprete así como sus seres queridos, lo recuerdan con amor y lamentan el gran vacío que dejó en sus corazones.