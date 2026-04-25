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Aura Cristina Geithner se quebró al sentirse decepcionada de Tormenta: “¿Dónde está la lealtad?”

Aura Cristina Geithner siente que debe cambiar de estrategia al sentirse excluida por Tormenta en la prueba de Beneficio y Castigo.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Aura Cristina Geithner manifestó que no fue fácil inclinarse por Tormenta.
Aura Cristina Geithner reveló que se sintió "excluida" por parte de los integrantes de Tormenta. Foto: RCN

Aura Cristina Geithner se desahogó con Valentino Lázaro y Beba y evidenció su gran frustración al sentirse marginada por los integrantes de Tormenta. La actriz rompió en llanto, mientras dejaba saber su molestia.

¿Por qué lloró Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Colombia?

Aura Cristina conversó en la barbería con los dos participantes y allí confesó que inclinarse por Tormenta no fue fácil, pero lo hizo convencida de que hacía lo correcto. Agregó que tomó esa decisión, aun conociendo la fuerte unión que existía entre Tebi Bernal, Alejandro Estrada y Alexa Torrex.

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“Yo le he apostado a Tormenta… yo puedo entender tu posición, pero ya me di cuenta que no hago parte de ahí y si tú (Valentino Lázaro) te arrastras a Beba yo quedo fuera. Ya lo entendí, es así, qué quieres que te diga. Yo me sentí súper mal y se los hice saber”, expresó la actriz que hace solo algunas semanas entró a La casa de los famosos.

Aura Cristina Geithner siente miedo por la posible eliminación de Marilyn Patiño.
Aura Cristina Geithner reconoció que quedó dolida con Alejandro, Tebi y Alexa al excluirla de la prueba de Beneficio y Castigo. (Foto Canal RCN)

Me sentí súper mal, me sentí excluida. Yo no entendía, la noche anterior, haciendo ritual. Ganemos o perdamos somos Tormenta… les he demostrado a ello mi fidelidad, mi lealtad…”, comentó, pero antes de terminar de hablar rompió en llanto y Beba la consoló.

La barranquillera aprovechó para decirle a Aura que desde ahora cuenta con “nosotros”, refiriéndose además a Valentino.

Yo sé que es el juego, pero donde está la hiju*ma*re lealtad, dónde está el equipo. Yo sé que acá todos juegan solos, pero en esos retos tenemos que ser equipo. Ahí es donde yo digo ‘yo no cazo ahí’


En definitiva, Aura Cristina quedó muy dolida y siente que no compagina con el equipo Tormenta, pese a que trató de acercarse a sus integrantes y generar una conexión con Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

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¿Por qué Aura Cristina Geithner se molestó tanto con los integrantes de Tormenta?

La molestia de Aura Cristina Geithner se originó en la reciente prueba de Beneficio y Castigo. Allí, Tebi, Alejandro y Alexa decidieron incluir en su equipo a Beba y Valentino, dejando de lado a la actriz. Esa acción molestó e indignó a ella y así lo hizo saber.

Pese a su inconformidad, Alejandro manifestó que todo era una “pataleta” y a estas altura del juego las uniones se dan según las circunstancias.

Aura Cristina Geithner afirmó que se sintió excluida por Tormenta.
Aura Cristina Geithner afirmó que no había sido fácil inclinarse por el equipo Tormenta. Fotos: RCN

Sin embargo, para Aura Cristina, el hecho de que Valentino y Beba se unieran a Tormenta mientras ella quedaba en otro equipo fue un golpe a la confianza que había depositado en ellos.

La molestia fue tanta en la actriz que se ha replanteado su estrategia, llegando a pensar que fue un error unirse a Tormenta. Por ahora, a juzgar por la situación, su único respaldo fijo está en Valentino y Beba, y habrá que ver que nuevas decisiones toma para mantenerse en el juego.

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Este hecho coincidió con una visita muy especial que Aura Cristina recibió en La casa de los famosos. Su hijo, Demian Dos Santos, entró en un “congelado” y la recargó de amor y energía.

El joven aprovechó los pocos minutos que tuvo para darle apoyo a Aura y le manifestó que estaba orgulloso de ella. Su visita no pasó desapercibida en redes sociales y varios internautas hicieron eco de lo guapo que es el hijo de la participante.

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