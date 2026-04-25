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Johanna Fadul enternece en redes al aparecer con una bebé en brazos: ¿es suyo?

Johanna Fadul apareció con un bebé en redes y despertó ilusión entre sus seguidores sobre su deseo de ser mamá

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Johanna Fadul emociona al cargar a un bebé
Johanna Fadul emociona al cargar a un bebé y despierta rumores (Foto Canal RCN)

La actriz Johanna Fadul conmovió a sus seguidores en redes sociales tras compartir una serie de historias en las que aparece con un bebé recién nacido en brazos, lo que generó preguntas inmediatas sobre su vida personal.

Johanna Fadul aparece con recién nacida
Johanna Fadul aparece con recién nacida y genera ilusión (Foto Canal RCN)

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¿Qué compartió Johanna Fadul en sus redes sociales?

La actriz se encuentra actualmente en México por asuntos personales y ha estado compartiendo su tiempo en ese país con sus seguidores.

Lo que sorprendió a sus fans fue unos videos que compartió la exparticipante de La casa de los famosos de un encuentro muy especial.

En una de las primeras imágenes, se le ve sosteniendo la pequeña mano de una bebé, acompañada de un mensaje lleno de ternura en el que destacaba lo hermosa que es la niña, identificada como María Lucila.

Posteriormente, compartió videos en los que aparece cargando a la recién nacida, visiblemente emocionada por el momento.

En medio de sonrisas y gestos de cariño, dejó ver lo significativa que fue esa visita, incluso mencionando con humor y emoción la posibilidad de “antojase” y pensar en agrandar su familia en el futuro.

En sus historias, la actriz dejó ver que viajó a México para conocer a la bebé y, en medio de la emoción, expresó que este momento le despertó aún más el deseo de convertirse en mamá en el futuro.

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¿Qué ha dicho Johanna Fadul sobre ser mamá?

Aunque las imágenes despertaron ilusión entre sus seguidores, la actriz Johanna Fadul no ha compartido ninguna noticia sobre un posible embarazo. Sin embargo, en el pasado se ha abierto sobre su historia personal y su deseo de formar una familia.

La actriz ha compartido uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de un embarazo de siete meses, cuando esperaba gemelas. Desde entonces, ha hablado del tema con respeto y amor, asegurando que se considera mamá de dos ángeles que la acompañan desde el cielo.

Junto a su esposo, Juan Sebastián Quintero, ha manifestado que el deseo de tener hijos sigue presente. Incluso, durante su paso por La casa de los famosos Colombia, comentó que uno de sus planes al salir era enfocarse en ese proyecto de vida.

Las recientes publicaciones no confirman un embarazo, pero sí reflejan el cariño de la actriz hacia los bebés y dejan ver que ese sueño sigue vigente. Su reacción al conocer a la pequeña María Lucía evidenció su emoción, en un momento que sus seguidores recibieron con mensajes de apoyo y cariño.

Johanna Fadul despierta ilusión tras mostrarse con un bebé recién nacido
Johanna Fadul despierta ilusión tras mostrarse con un bebé recién nacido (Foto Canal RCN)
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