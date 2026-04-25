En las últimas horas, un reconocido cantante colombiano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por confirmarse que tuvo un aparatoso accidente en su moto.

Por esta razón, varios internautas han generado una gran variedad de comentarios a través de las redes sociales tras el complicado momento por el que enfrentó el cantante en las últimas horas.

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¿Quién fue el reconocido cantante por el que atravesó por un accidente de motocicleta?

El nombre de Julio Rojas se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido cantante colombiano, sino que también, por un desafortunado hecho que presentó en las últimas horas, tras un grave accidente.

Así se confirmó el accidente de Julian Rojas. | Foto: Freepik

La noticia en la que fue principalmente confirmada por varios medios de comunicación colombianos, en especial, por parte de un comunicado oficial por parte de Caribe Noticias 24 horas, quienes expresaron las siguientes palabras a través de su cuenta oficial de Instagram:

“El cantante de vallenato Julio Rojas sufrió un accidente de tránsito mientras se movilizaba en motocicleta por el sector de Villa Campestre, en Barranquilla. El hecho se conoció a través de redes sociales, donde circularon imágenes del vehículo, una moto de alto cilindraje, que presentó daños tras el impacto. El incidente ocurrió en la madrugada de este viernes 24 de abril”, dijo el medio de comunicación en la descripción de la publicación.

Con base a esta noticia, varios internautas se han preocupado a causa del estado de salud del cantante colombiano tras el aparatoso accidente que tuvo en su motocicleta.

¿Qué dijo Julián Rojas tras el sufrir un accidente en su motocicleta?

¿Qué dijo el reconcoido cantante colombiano tras enfrentar un accidente de moto? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Julián Rojas se pronunció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que expresó las siguientes palabras tras revelarse la noticia en la que tuvo un accidente de motocicleta, pues, detalló lo siguiente: