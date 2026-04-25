Tebi Bernal hace fuerte confesión en La casa de los famosos: “no se compara a todo lo que perdí”

El participante de La casa de los famosos Colombia, Tebi Bernal, dio una serie de declaraciones contundentes durante la noche del viernes 24 de abril, que generaron impacto inmediato dentro de la competencia.

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Sus palabras no pasaron desapercibidas y provocaron una reacción emocional en Alexa Torrex, quien terminó llorando tras lo ocurrido.

Tebi Bernal impacta con revelación en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

¿Qué pasó entre Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia?

En medio de una cena de beneficio que ganó Tebi dentro de la casa, Alexa aprovechó el momento para expresarle sus sentimientos y manifestarle su interés en mantener una relación con él fuera del reality.

La cucuteña incluso habló de su disposición de asumir un rol de madrastra en su vida una vez terminara la competencia.

Ante esto, Tebi respondió de manera directa, señalando que Alexa aún es muy joven y tiene muchas experiencias por vivir, mientras que él, con 39 años, se encuentra en una etapa distinta de su vida.

Las palabras del paisa generaron una reacción emocional en Alexa, quien rompió en llanto y expresó que detestaba quererlo porque él no “tenía los pantalones” para lo que siente en verdad. También le reclamó por la forma en la que la trata, asegurando que la deja como la “loca” por los sentimientos que tiene hacia él.

Además, expresó inconformidad por la cercanía física entre ambos dentro de la casa, señalando que él la busca en la cama y la agarra constantemente.

Alexa añadió que lo que Tebi dice no sería coherente con lo que ocurre en privado, afirmando que en el confesionario él le dice otras cosas cuando están solos, sin presencia de cámaras ni micrófonos.

Alexa llora tras palabras de Tebi Bernal (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Tebi sobre la situación con Alexa Torrex?

Ante las declaraciones de Alexa, Tebi respondió que nunca le ha dicho nada distinto a ella cuando las cámaras no los ven.

Por su parte, Beba le comentó a Tebi que Alexa estaba “tragada” de él, a lo que él respondió que no lo veía así y que, en su percepción, la cucuteña estaría “frustrada”.

También agregó que sabe que los amores dentro de los realities no suelen durar fuera de la competencia y que, por las experiencias que ya ha vivido, sabe que debe mantener la cabeza tranquila.

Tebi añadió que en el confesionario le ha dicho a Alexa que deben pensar en las dos personas que están sintiendo afuera, haciendo referencia a sus exparejas Alejandra y Jhorman Toloza, y que es importante actuar con empatía.

El paisa también confesó que no “aspira a recuperar nada” frente a su relación con su expareja y señaló que Alexa y él no se conocen, por lo que al salir del programa podrían darse cuenta de que hay cosas que no les gustan el uno del otro.

Además, expresó que si lo que sienten es “tan real”, podrían esperar a que termine el reality.

Finalmente, Tebi aseguró que ya ha perdido muchas cosas fuera de la competencia y que ni siquiera el premio de 400 millones de pesos se compara con todo lo que ha dejado en su vida personal.