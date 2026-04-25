En las últimas semanas, el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por ser una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el nombre de Alexa ha acaparado la atención mediática tras los diferentes acontecimientos que ha presentado en el reality, en especial, por confirmar su ruptura con su exprometido Jhorman Toloza.

Por este motivo, Jhorman ha generado una gran variedad de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras compartir detalles de lo que ha vivido tras su ruptura con Alexa Torrex.

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¿Qué mensaje dejó el exprometido de Alexa Torrex mediante sus redes sociales?

Cabe destacar que Jhorman Toloza se ha destacado no solo por ser el exprometido de Alexa Torrex, sino que también, por ser un reconocido contenido digital.

¿Qué mensaje le dejó Jhroman Toloza a Alexa Torrex? | Fotos: Canal RCN

Por este motivo, Jhorman ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales tras compartir a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 400 mil seguidores, una confesión en la que aparentemente le envió una indirecta a Alexa, pues expresó las siguientes palabras:

“Sábado de fútbol, mientras otros se emborrachan y se besa con todo el mundo. Lo más extremo que haré hoy será hacer un Parley con la liga española”, agregó Jhorman Toloza en la descripción de la publicación.

Con base en estas palabras, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales al ver que el exprometido de Alexa Torrex pasó la página con ella desde que se separaron.

¿Cuál fue la razón por la que Alexa Torrex tomó la decisión de separarse con Jhorman Toloza?

Hace algunas semanas, Alexa Torrex tomó la decisión de terminar públicamente su exrelación con Jhorman Toloza, con quien llevó aproximadamente tres años de relación.

¿Cuál ha sido el shippeo entre Alex Torrex y Tebi Bernal? | Foto: Canal RCN

Así también, varios internautas han generado diversos comentarios tras el shippeo que Alexa Torrex ha tenido con Tebi Bernal tras algunos besos presentados dentro de la competencia.