Dede hace varias semanas, el nombre de Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser una reconocida creadora de contenido digital.

Así también, Beba ha acaparado la atención mediática tras ser una de las participantes de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que ha generado una gran variedad de acontecimientos.

Por su parte, Beba ha acaparado la atención mediática tras darse un reciente beso con Alexa Torrex y esto ha generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas.

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¿Cómo fue el beso de Beba y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Uno de los momentos que más ha sorprendido a los internautas que se han conectado con todos los detalles de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, se trata acerca del reciente beso que Beba y Alexa Torrex se dieron en la competencia.

Así fue el beso de Alexa Torrex y Beba en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Todo ocurrió en medio de una dinámica de beneficio en la que los participantes tuvieron un inesperado acercamiento dentro de la competencia.

Con base en esto, muchos internautas han generado una gran variedad de comentarios en las distintas plataformas digitales acerca del beso que se dieron ambas mediante una dinámica en el reality.

¿Andrés Gómez cerró las redes sociales tras el beso de Beba con Alexa Torrex?

¿Andrés Gómez cerró sus redes sociales? | Foto: Canal RCN

Tras el reciente beso que se dieron Alexa Torrex y Beba en La casa de los famosos Colombia, varios internautas se han preguntado por Andrés Gómez, el esposo de Valerie de la Cruz.

Aunque por el momento Andrés Gómez no se ha pronunciado mediante sus redes sociales tras el reciente beso que Alexa Torrex se dio con Beba, varios internautas descubrieron que cerró su cuenta oficial de Instagram.