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Beba se disculpa con su esposo y su suegra tras beso con Alexa en La casa de los famosos

Beba habló del beso con Alexa en La casa de los famosos Colombia y se disculpó con su esposo y su suegra

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Beba reacciona a su beso con Alexa y se disculpa dentro del reality
Beba reacciona a su beso con Alexa y se disculpa dentro del reality (Foto Canal RCN)

La participante de La casa de los famosos Colombia Beba protagonizó un momento que volvió a generar conversación dentro y fuera de la competencia, luego de recordar lo ocurrido en una noche de copas junto a Alexa y reflexionar sobre sus consecuencias.

Beba rompe el silencio y se disculpa por beso con Alexa en el reality
Beba rompe el silencio y se disculpa por beso con Alexa en el reality (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Beba tras el beso con Alexa?

Durante una conversación en la casa, Beba se refirió nuevamente al beso que compartió con Alexa Torrex, situación que ocurrió en medio de una cena entre varios concursantes.

La participante reconoció lo sucedido y expresó que le pareció una situación vergonzosa al verla después con más calma, llegando incluso a calificarlo como un momento en el que “hizo el oso”.

En medio del diálogo, Beba también regañó a su compañero Valentino por mencionar el tema frente a las cámaras, pero su amigo le recordó que dentro del reality todo queda registrado las 24 horas del día.

La participante decidió ofrecer disculpas al público por lo ocurrido y aseguró que no suele consumir alcohol, haciendo referencia a que la situación se dio en medio de una noche de celebración.

En la conversación, Valentino le sugirió negar la situación y hacer cómo si no hubiera sucedido.

Posteriormente, Tebi comentó que fue Beba quien inicialmente habría impulsado el beso con Alexa durante la noche, señalando que después del primer pico, ambas participantes compartieron un segundo momento más cercano que sorprendió a quienes estaban presentes.

Ante esto, Beba reflexionó sobre lo sucedido y decidió disculparse públicamente, especialmente con su esposo Andrés y su suegra, al recordar lo ocurrido frente a las cámaras.

¿Qué pasó entre Beba y Alexa dentro del reality?

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El hecho ocurrió tras una cena compartida entre varios concursantes, donde el ambiente relajado y el consumo de bebidas llevaron a momentos inesperados.

Y es que Alejandro se iba a llevar a Beba al baño al notarla un poco pasada de copas, pero la barranquillera se detuvo y confesó que Alexa quería darle un beso, el cual Tebi ayudó a que sucediera.

Beba reaccionó diciendo que el beso había sido “muy flojo”, lo que llevó a Tebi a intervenir y a motivar un segundo acercamiento entre ambas. Posteriormente, las participantes compartieron un segundo beso más prolongado, situación que dejó sorprendidos a Tebi y Alejandro que observaban la escena.

Tras lo ocurrido, ambas participantes reaccionaron con risas, dando por terminado el episodio en medio de un ambiente de diversión propio de la noche.

Beba se disculpa con su esposo y su suegra tras beso con Alexa en La casa de los famosos
Beba se disculpa con su esposo y su suegra tras beso con Alexa en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)
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