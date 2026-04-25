En las últimas horas, el nombre de Marcela Reyes se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras regresar a La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Marcela acaparó la atención mediática tras demostrar su gran habilidad en el campo artístico al tocar varias de sus canciones durante la fiesta que se llevó a cabo recientemente.

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¿Cómo fue el regreso de Marcela Reyes en La casa de los famosos Colombia?

En la gala de la noche del 25 de abril, Marcela Reyes sorprendió a todas las celebridades tras regresar a La casa de los famosos Colombia al interpretar varias canciones al momento de mezclar.

Marcela Reyes regresó a La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Marcela aprovechó la oportunidad para demostrar la felicidad que sintió tras regresar a La casa de los famosos Colombia, pues, aprovechó la oportunidad para expresar las siguientes palabras:

“Mis hermosos, los voy a abrazar fuertemente porque son unos ganadores”, agregó Marcela Reyes.

¿Cómo reaccionaron los famosos y Valentino Lázaro tras la visita de Marcela Reyes en La casa de los famosos Colombia?

Tras el regreso de Marcela Reyes en La casa de los famosos Colombia, uno de los famosos que más se sorprendió fue Valentino Lázaro, pues, ambos presentaron algunas diferencias en el pasado.

Sin embargo, Marcela aprovechó la oportunidad para vivir un momento inolvidable junto a las celebridades, en especial, por vivir una fiesta inolvidable.

Así también, Marcela expresó en varias ocasiones una particular frase para Valentino Lázaro, pues le dijo: “date Valentino”, en un tono sutil, pese a las diferencias que presentaron en su pasado.

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Reacciones que dejó el regreso de Marcela Reyes. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, los famosos y los internautas generaron diversas opiniones acerca de la presentación que tuvo la creadora de contenido digital y artista en La casa de los famosos Colombia, generando múltiples reacciones.

Desde luego, Marcela se ha destacado por demostrar que la música es una de sus principales fuentes de inspiración, en especial, por su gran habilidad artística en el campo de la guaracha.