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Alexa Torrex tuvo un sorprendente detalle con Tebi Bernal por su cumpleaños: ¿qué le dio?

Alexa Torrex tuvo un inesperado regalo con Tebi Bernal tras su cumpleaños en La casa de los famosos Colombia,

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alexa Torrex tuvo un sorprendente detalle con Tebi Bernal por su cumpleaños: ¿qué le dio?
¿Cuál fue el detalle especial de Alexa con Tebi? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, dos de las celebridades que más ha acaparado la atención mediática han sido Alexa Torrex y Tebi Bernal, quienes han demostrado que existe una química especial entre ambos, en especial, por el shippeo.

Con base en esto, Tebi Bernal cumplió años recientemente y Alexa Torrex ha tenido una gran variedad de actos especiales por todo lo que han vivido, desde que comenzaron a tener momentos especiales dentro de la competencia.

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¿Cuál fue el especial detalle que Alexa Torrex tuvo con Tebi Bernal?

Cabe destacar que dos de los participantes que más han acaparado la atención mediática a través de las redes sociales han sido Alexa Torrex y Tebi Bernal.

Alexa Torrex tuvo un sorprendente detalle con Tebi Bernal por su cumpleaños: ¿qué le dio?
Así sorprendió Alexa Torrex a Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

Por ello, Tebi Bernal cumplió años recientemente en La casa de los famosos Colombia y Alexa aprovechó la oportunidad para expresarle sus sentimientos en reiteradas ocasiones, en especial, para que se sintiera especial.

“Feliz cumpleaños y con estas bellas florecitas, te dedicamos una especial canción”, agregó Alexa Torrex tras el cumpleaños de Tebi Bernal.

En medio de este gesto especial, los internautas se han sorprendido al ver cómo han avanzado las cosas entre Alexa y Tebi Bernal, pues han demostrado que tienen un vínculo más allá de una amistad.

Alexa Torrex tuvo un sorprendente detalle con Tebi Bernal por su cumpleaños: ¿qué le dio?
¿Cómo ha sido el shippeo de Alexa Torrex y Tebi Bernal? | Foto: Canal RCN

¿Cómo le terminó Alexa Torrex a su exprometido en La casa de los famosos Col?

Tras el shippeo entre Alexa Torrex y Tebi Bernal, los internautas se han sorprendido al ver que la creadora de contenido digital terminó su exrelación con Jhorman Toloza, su exprometido.

Con base en esta situación, varios internautas se han preguntado acerca de lo que podrá ocurrir entre Tebi Bernal y Alexa Torrex, por todo lo que han vivido dentro de la competencia, en especial, por el shippeo que se ha presentado entre ambos desde hace semanas.

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