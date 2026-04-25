Marcela Reyes regresó a La casa de los famosos Colombia: esta fue la razón

La casa de los famosos Colombia vivió un momento inesperado con el regreso temporal de la DJ y exparticipante Marcela Reyes, quien volvió a la casa luego de haber salido del programa por razones personales.

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¿Por qué regresó Marcela Reyes a La casa de los famosos Colombia?

Marcela Reyes sorprendió a los participantes al reaparecer dentro de la competencia para ofrecerles una fiesta especial con su música.

Su regreso generó expectativa entre los famosos, quienes no esperaban verla nuevamente dentro de la casa.

Cabe recordar que la artista fue una de las primeras sorpresas del reality al ingresar inicialmente como participante, marcando su presencia desde el comienzo del programa.

Sin embargo, su entrada generó polémica, ya que varios de los participantes no esperaban su regreso y, una vez dentro, algunos compañeros le lanzaron indirectas relacionadas con situaciones del pasado, lo que terminó generando tensión dentro de la casa.

Sin embargo, en su momento tuvo que abandonar la competencia de manera inesperada debido a situaciones personales que no fueron reveladas públicamente.

A través de sus redes sociales, Marcela había anticipado su regreso a la casa más famosa del país, lo que generó intriga entre sus seguidores, aunque finalmente se confirmó que su aparición fue únicamente por un evento puntual y no como reincorporación al juego.

Su visita estuvo enfocada en ambientar la noche con música y energía, convirtiéndose en una de las sorpresas más comentadas dentro del reality en las últimas horas.

Marcela Reyes regresó como artista invitada a La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron los famosos ante la llegada de Marcela Reyes?

Antes de su ingreso, Mariana notó la presencia de la DJ al ver su consola de música, por lo que de inmediato le comentó a sus compañeros que Marcela estaría entrando a la casa.

Una vez apareció en la casa, Marcela Reyes saludó a todos los participantes y se dirigió a ellos llamándolos “campeones”. Su llegada tomó por sorpresa a los famosos, quienes no esperaban verla nuevamente dentro del reality.

En medio del encuentro, Tebi bromeó sobre su salida anterior, diciendo que “había ido al baño y ya regresó”, recordando que su salida también había sido inesperada para los participantes.

Posteriormente, el ambiente cambió por completo y los famosos terminaron disfrutando de la música de la DJ, bailando y aprovechando el momento como una fiesta dentro de la competencia.

En medio de su presentación, Marcela se bajó de la tarima y saludó personalmente a cada uno de sus compañeros. Además, felicitó a Tebi por su cumpleaños y aprovechó el momento para dejarles un mensaje a todos, invitándolos a vivir la experiencia del reality al máximo.

También se dirigió directamente a Tebi, a quien le recomendó disfrutar el proceso dentro de la competencia, pero recordándole la importancia de cuidar siempre el corazón de las personas durante su paso por el programa.

Marcela les comentó a sus excompañeros que su sueño siempre ha sido ser DJ y que, así como ella ha trabajado por cumplirlo, ellos también deben enfocarse en lo que quieren lograr dentro de la competencia.

En ese sentido, les dijo que deben trabajar por ello, dar contenido y “despertarse” para aprovechar al máximo la experiencia.

Antes de terminar su show, Marcela les dijo que deben vivir al máximo la experiencia, pero sin pasar por encima de sus principios. También les recordó que la competencia ya está cerca de terminar, por lo que deben mantenerse enfocados, darlo todo y aprovechar cada momento dentro de la casa.

Marcela les reveló a todos que se encuentra bien. Por su parte, los famosos le confesaron que estuvieron preocupados por su salida rápida, a lo que ella respondió que no, asegurando que todo estaba bien. Asimismo, confesó que estar en la competencia no era su sueño.