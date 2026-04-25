Gera Ponce celebra 10 años con Luis Díaz con emotivo mensaje: “te amo profundamente”

La creadora de contenido Gera Ponce conmovió a sus seguidores al compartir un mensaje especial por los 10 años de relación con el futbolista Luis Díaz.

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La publicación, que rápidamente se llenó de reacciones, dejó ver el momento personal que atraviesa la pareja, que además espera la llegada de su tercer hijo.

Luis Díaz y Gera Ponce celebran 10 años de amor con mensaje que enternece (Foto PIERO CRUCIATTI / AFP)

¿Qué compartió Gera Ponce sobre su relación con Luis Díaz?

A través de sus redes sociales, Gera recordó el camino que ha construido junto al jugador de la Selección Colombia, destacando los aprendizajes, retos y momentos que han marcado su historia como pareja.

En su mensaje, hizo un recorrido emocional por estos diez años, resaltando el crecimiento que han tenido juntos tanto a nivel personal como familiar. También agradeció a Dios por la relación y por la familia que han formado, una etapa que hoy viven con ilusión ante la llegada de su tercer bebé.

La costeña expresó abiertamente su amor y su deseo de seguir compartiendo la vida junto a él, en un mensaje que fue recibido con cariño por sus seguidores:

“10 años juntos, una vida llena de amor, aprendizajes y gratitud. Hoy, con nuestro tercer bebé en camino, agradezco a Dios por ti, por nuestra familia y por todo lo que hemos construido. Te amo profundamente y deseo que sigamos caminando juntos por siempre”.

La publicación estuvo acompañada de imágenes y recuerdos de su relación, en los que se evidencian distintas etapas de su vida en pareja y fotos de ambos con la barriguita de embarazo.

¿Qué respondió Luis Díaz al mensaje de Gera Ponce?

El futbolista no tardó en reaccionar al mensaje y respondió públicamente con palabras cargadas de cariño, reafirmando el vínculo que los une.

“Juntos por siempre mi vida. Te Amooooo con todo mi ser”, escribió Luis Díaz, sumándose a la celebración de este aniversario tan significativo para ambos.

La pareja, que ha sido seguida de cerca por sus fanáticos, es padre de dos niñas y actualmente se encuentra a la espera de su tercer hijo. Aunque no han confirmado oficialmente el género del bebé, en redes sociales muchos usuarios especulan que podría tratarse de un niño.