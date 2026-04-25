Dani Duke rompe el silencio sobre el riesgo que corre La Liendra por su documental: "Es muy delicado"

El creador de contenido La Liendra ha generado conversación en redes sociales tras ingresar de manera encubierta a una zona de tolerancia en Medellín mientras grababa un nuevo documental con cámara oculta.

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Durante la grabación, el influenciador fue descubierto en medio del proceso, situación que él mismo mostró posteriormente en sus redes sociales, evidenciando el momento de tensión y sorpresa que vivió.

En los clips compartidos, se observa cómo algunas personas se le acercan con actitud intimidante, advirtiéndole sobre las posibles consecuencias de exponer lo que estaba registrando.

Ante este contexto, su pareja, la creadora de contenido Dani Duke, decidió referirse al tema en una conversación con sus seguidores en Instagram, donde respondió preguntas sobre la situación y el riesgo que implica el proyecto.

Dani Duke habla del riesgo que corre La Liendra por su documental (Foto Canal RCN)

¿Por qué La Liendra ingresó a una zona de tolerancia en Medellín?

La Liendra se encuentra trabajando en la producción de un documental que busca retratar la realidad de algunas zonas de tolerancia en Medellín.

Según ha explicado, su intención es documentar el contacto inicial con una mujer que trabaja en este entorno, mostrando el proceso desde la interacción hasta el encuentro en una habitación, con el objetivo de exponer una realidad social desde su perspectiva.

Para lograrlo, el creador de contenido adoptó medidas de camuflaje con el fin de no ser reconocido por las personas del sector y así poder registrar el material sin interrupciones. Sin embargo, durante la grabación la situación se tornó compleja, ya que comenzaron a surgir advertencias directas hacia él.

En medio del proceso, incluso se registraron mensajes de advertencia por parte de grupos armados, en los que se le habría exigido no publicar el contenido o enfrentaría posibles consecuencias, lo que elevó la preocupación sobre la seguridad del proyecto.

A pesar de ello, La Liendra ha manifestado su intención de continuar con el documental, asegurando que es un trabajo importante que mostrará una realidad poco visibilizada. El estreno está previsto para el domingo 26 de abril a través de su canal de YouTube.

La liendra estrenará su nuevo documental el domingo 26 de abril. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Dani Duke sobre el riesgo que corre La Liendra?

En una dinámica de preguntas con sus seguidores, Dani Duke fue consultada sobre si no le preocupaba el nivel de riesgo que está enfrentando su pareja durante la realización del documental.

La influencer respondió con sinceridad que la situación sí le genera temor, especialmente por los escenarios a los que se ha expuesto durante la grabación. Sin embargo, también explicó que La Liendra es una persona muy “terca” y que, pese a las advertencias, continúa adelante con sus proyectos.

Dani añadió que durante la creación del documental su pareja ha atravesado momentos complejos y situaciones de alto riesgo, describiendo el tipo de entorno como delicado y difícil de manejar, lo que ha incrementado su preocupación como pareja.